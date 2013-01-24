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Фен для волос
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Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.
Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.
Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.
Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.
Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 10 °C ниже.
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