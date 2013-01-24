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    3000

    Фен для волос

    BHD340/10
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    • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре
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      3000 Фен для волос

      BHD340/10
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        3000

        Фен для волос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощная сушка волос при меньшей температуре

        с насадкой ThermoProtect

        • 2100 Вт
        • Насадка ThermoProtect
        • 6 режимов температуры и скорости
        Мощная сушка 2100 Вт

        Мощная сушка 2100 Вт

        Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

        Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

        Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

        Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.

        Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

        Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

        Технические характеристики

        • Технологии бережного воздействия

          ThermoProtect
          Да

        • Аксессуары

          Насадка ThermoProtect
          Да
          Насадка-концентратор
          14 мм

        • Особенности

          Режимы температуры/скорости
          6
          Настройки
          Режим холодного обдува
          Петелька для хранения прибора
          Да

        • Технические характеристики

          мощность в ваттах
          2100  Вт
          Мотор
          постоянный ток
          напряжение
          220—240 В
          Длина шнура
          1,8  м

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

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