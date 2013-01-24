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Фен для волос
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Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.
Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.
Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.
Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.
Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.
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Особенности
Технические характеристики
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