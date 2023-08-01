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    Hair Dryer

    Серия 7000

    BHD720/10
    Общая оценка / 5
    • На 30 % быстрее* и легче**. Полная защита волос. На 30 % быстрее* и легче**. Полная защита волос. На 30 % быстрее* и легче**. Полная защита волос.
      -{discount-value}

      Hair Dryer Серия 7000

      BHD720/10
      Общая оценка / 5

      На 30 % быстрее* и легче**. Полная защита волос.

      Фен Philips серии 7000 быстро обеспечивает результат профессионального уровня. Миллионы ионов делают волосы более шелковистыми, а технология ThermoShield Advanced следит за температурой во избежание перегрева волос. Узнать обо всех преимуществах

      Hair Dryer Серия 7000

      На 30 % быстрее* и легче**. Полная защита волос.

      Фен Philips серии 7000 быстро обеспечивает результат профессионального уровня. Миллионы ионов делают волосы более шелковистыми, а технология ThermoShield Advanced следит за температурой во избежание перегрева волос. Узнать обо всех преимуществах

      На 30 % быстрее* и легче**. Полная защита волос.

      Фен Philips серии 7000 быстро обеспечивает результат профессионального уровня. Миллионы ионов делают волосы более шелковистыми, а технология ThermoShield Advanced следит за температурой во избежание перегрева волос. Узнать обо всех преимуществах

      Hair Dryer Серия 7000

      На 30 % быстрее* и легче**. Полная защита волос.

      Фен Philips серии 7000 быстро обеспечивает результат профессионального уровня. Миллионы ионов делают волосы более шелковистыми, а технология ThermoShield Advanced следит за температурой во избежание перегрева волос. Узнать обо всех преимуществах

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        Hair Dryer

        Hair Dryer

        Серия 7000

        - {discount-value}

        Итого:

        На 30 % быстрее* и легче**. Полная защита волос.

        с технологией ThermoShield Advanced

        • ThermoShield Advanced
        • Сушка на 30 % быстрее*
        • На 25 % более стабильный нагрев
        • Ионы в воде, минеральная ионизация, в 8 раз больше ионов
        ThermoShield Advanced защищает волосы от перегрева

        ThermoShield Advanced защищает волосы от перегрева

        Система с двумя сенсорами считывает температуру в помещении и активно подстраивает температуру воздухопотока 24 000 раз*** за сеанс сушки, чтобы избежать перегрева ваших волос. На 25 % более стабильная**** температура сушки в любой среде.

        Мощный воздухопоток и сушка на 30 % быстрее*

        Мощный воздухопоток и сушка на 30 % быстрее*

        Инновационные лопасти и специальный нагреватель позволяют сушить волосы всего за 4 минуты*****.

        Ионы в воде увлажняют волосы

        Ионы в воде увлажняют волосы

        Увлажните волосы, чтобы они выглядели более здоровыми. Технология ионов в воде генерирует более чем в 1000 раз больше влаги, чем устройства без ионизатора.

        Минеральные ионы защищают от УФ-лучей******

        Минеральные ионы защищают от УФ-лучей******

        Гладкие волосы в любых условиях. Технология минеральной ионизации защищает волосы от поверхностных повреждений, вызванных воздействием УФ-лучей******.

        Система ионизации и в 8 раз******* больше ионов

        Система ионизации и в 8 раз******* больше ионов

        Ионы делают волосы более шелковистыми для ярких результатов укладки. Наша мощная система ионизации генерирует до 80 млн ионов за каждый сеанс сушки.

        Теперь на 20 % легче** для комфортной укладки

        Теперь на 20 % легче** для комфортной укладки

        Благодаря эргономичной конструкции наш фен стал на 20 % легче**, чтобы вы могли с комфортом заниматься укладкой волос.

        Интеллектуальный холодный и горячий обдув для комфортной укладки круглый год

        Интеллектуальный холодный и горячий обдув для комфортной укладки круглый год

        Максимальный комфорт круглый год. Интеллектуальный режим холодного и горячего обдува автоматически выбирает оптимальную температуру в зависимости от времени года*******. Адаптивный температурный режим также позволит сохранить естественное сияние ваших волос.

        Регулировка нагрева и скорости работы вентилятора под любой тип волос и прическу

        Регулировка нагрева и скорости работы вентилятора под любой тип волос и прическу

        Полностью контролируйте процедуру укладки с 4 настройками нагрева и 2 режимами скорости работы вентилятора на интуитивной LED-панели. Используйте кнопку холодного обдува для быстрой фиксации укладки на профессиональном уровне.

        22 % экономия энергии******** для эффективной укладки

        22 % экономия энергии******** для эффективной укладки

        Этот фен потребляет на 22 % меньше энергии********, вместе с тем обеспечивая профессиональные результаты сушки и укладки.

        Эффективнее, чем фен 2300 Вт*********

        Эффективнее, чем фен 2300 Вт*********

        Улучшенный воздухопоток, давление воздуха и теплопередача означают, что этот фен 1800 Вт является более производительным, чем стандартный фен 2300 Вт.

        Удобная в установке магнитная насадка для укладки

        Удобная в установке магнитная насадка для укладки

        Направляйте горячий воздух в нужную точку. Тонкая насадка для укладки удобно крепится на магните для быстрой укладки волос и добавления финальных штрихов.

        Магнитный диффузор для придания объема

        Магнитный диффузор для придания объема

        Легко выполняйте укладку вьющихся волос с нашим диффузором уникальной формы. Оцените комфортную работу с устройством благодаря магнитному креплению насадок.

        • Аксессуары

          Насадка-концентратор
          11 мин
          Магнитный диффузор
          Да

        • Технические характеристики

          Мощность в ваттах
          1800 Вт
          Напряжение
          220—240 В
          Мотор
          постоянный ток
          Длина кабеля
          1,8 м

        • Особенности

          Петелька для подвешивания
          Да
          Режимы температуры/скорости
          8

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

        • Технологии бережного ухода

          Функция ионизации
          • В 8 раз больше ионов
          • Ионы в воде
          • Минеральная ионизация

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            • по сравнению с обычным феном Philips BHD002
            • * по сравнению с Philips MoistureProtect HP8280
            • * * на основании среднего времени сушки 4 минуты
            • * * * по сравнению с Philips BHD510
            • * * * * для волос европеоидного типа средней длины (40 см) в лабораторной среде, самые высокие скорость и температура. Фактический результат может отличаться.
            • * * * * * При использовании минеральной ионизации, после 6 месяцев воздействия УФ-излучения
            • * * * * * * по сравнению с HP8232/20 в максимальном режиме
            • * * * * * * * по сравнению с Philips MoistureProtect HP8281, сравнение времени сушки при максимальной температуре и скорости работы вентилятора
            • * * * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 на максимальных настройках

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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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