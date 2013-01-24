IPL-технология для домашнего применения, разработанная вместе с дерматологами

IPL расшифровывается как «Intense Pulsed Light» — высокоинтенсивный импульсный свет. В рамках данной технологии применяется теплый мягкий свет, который переводит волосяные фолликулы в фазу покоя или сна. Луч воздействует на корни волосков, в результате чего фолликул переходит в фазу покоя, а волосок отмирает. Регулярные сеансы предотвращают повторное отрастание волосков, благодаря чему вы получаете красивую и гладкую кожу. Устройство Philips Lumea разрабатывалось совместно с дерматологами и прошло клинические испытания для гарантии простого, эффективного и комфортного выполнения процедур даже на чувствительных участках тела в домашних условиях.