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Шесть месяцев гладкой кожи*
Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Шесть месяцев гладкой кожи*
Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах
Шесть месяцев гладкой кожи*
Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Шесть месяцев гладкой кожи*
Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах
Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Цена магазина Philips
Итого:
IPL расшифровывается как «Intense Pulsed Light» — высокоинтенсивный импульсный свет. В рамках данной технологии применяется теплый мягкий свет, который переводит волосяные фолликулы в фазу покоя или сна. Луч воздействует на корни волосков, в результате чего фолликул переходит в фазу покоя, а волосок отмирает. Регулярные сеансы предотвращают повторное отрастание волосков, благодаря чему вы получаете красивую и гладкую кожу. Устройство Philips Lumea разрабатывалось совместно с дерматологами и прошло клинические испытания для гарантии простого, эффективного и комфортного выполнения процедур даже на чувствительных участках тела в домашних условиях.
Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов волосков становится до 92% меньше***. Выполняйте первые четыре процедуры с интервалом в 2 недели, а следующие восемь процедур — с интервалом в 4 недели. После 12 процедур вы сможете наслаждаться идеально гладкой кожей на протяжении 6 месяцев*.
Определяет. Датчик Lumea SmartSkin определяет оттенок кожи и подбирает наиболее комфортные именно для вас параметры импульса. Адаптирует. Доступны уникальные программы для каждого участка тела. Заботится. Прибор создан при поддержке дерматологов и с учетом потребностей потребителей, чтобы вы могли наслаждаться бережным и долгосрочным удалением волос даже на чувствительных участках кожи****.
Ваше тело уникально. Поэтому ваша кожа, все изгибы и контуры требуют особого уникального обращения. Насадки устройства Lumea для всего тела имеют идеальные формы, которые полностью соответствуют имеющимся изгибам, а также позволяют адаптировать программы под каждый участок тела. Световые окошки разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимальный контакт с кожей и, соответственно, отсутствие рассеивания луча. В результате пользователи могут наслаждаться эффективным и мягким процессом даже на деликатных и чувствительных участках.
Интеллектуальная точная насадка среднего размера имеет световое окошко 3 см2 для точной обработки зоны бикини и области подмышек. Изогнутый дизайн точно повторяет контуры тела и обеспечивает тесный контакт с кожей. При установке насадок на устройство оно автоматически выбирает специальную программу для выбранных участков тела.
Устройство Philips Lumea IPL 9000 Series эффективно воздействует на разные типы волос и кожи. Он подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос, а также для кожи от очень светлого до темного оттенков. Это устройство Philips Lumea IPL, как и другие решения IPL, не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с тем, что для работы технологии необходима высокая контрастность пигментации кожи и волос.
Технические характеристики (насадки)
Питание
Обслуживание
Технические характеристики
Области применения
В комплекте
Безопасные регулируемые настройки
Время воздействия
Режим работы
Питание