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    Lumea IPL 9000 Series

    Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    BRI957/00
    Общая оценка / 5
    • Шесть месяцев гладкой кожи* Шесть месяцев гладкой кожи* Шесть месяцев гладкой кожи*
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      Lumea IPL 9000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос

      BRI957/00
      Общая оценка / 5

      Шесть месяцев гладкой кожи*

      Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах

      Lumea IPL 9000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос

      Шесть месяцев гладкой кожи*

      Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах

      Шесть месяцев гладкой кожи*

      Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах

      Lumea IPL 9000 Series Фотоэпилятор IPL для удаления волос

      Шесть месяцев гладкой кожи*

      Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах

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        Lumea IPL 9000 Series

        Lumea IPL 9000 Series

        Фотоэпилятор IPL для удаления волос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Шесть месяцев гладкой кожи*

        благодаря самой быстрой и эффективной IPL-технологии

        • С технологией SenseIQ
        • Подмышки, зона бикини, тело, лицо
        • С датчиком SmartSkin
        • Проводной и беспроводной режимы работы
        • 4 эргономичные насадки
        IPL-технология для домашнего применения, разработанная вместе с дерматологами

        IPL-технология для домашнего применения, разработанная вместе с дерматологами

        IPL расшифровывается как «Intense Pulsed Light» — высокоинтенсивный импульсный свет. В рамках данной технологии применяется теплый мягкий свет, который переводит волосяные фолликулы в фазу покоя или сна. Луч воздействует на корни волосков, в результате чего фолликул переходит в фазу покоя, а волосок отмирает. Регулярные сеансы предотвращают повторное отрастание волосков, благодаря чему вы получаете красивую и гладкую кожу. Устройство Philips Lumea разрабатывалось совместно с дерматологами и прошло клинические испытания для гарантии простого, эффективного и комфортного выполнения процедур даже на чувствительных участках тела в домашних условиях.

        Доказанная безопасность и эффективность процедур

        Доказанная безопасность и эффективность процедур

        Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов волосков становится до 92% меньше***. Выполняйте первые четыре процедуры с интервалом в 2 недели, а следующие восемь процедур — с интервалом в 4 недели. После 12 процедур вы сможете наслаждаться идеально гладкой кожей на протяжении 6 месяцев*.

        Технология SenseIQ для персонализации удаления волос

        Технология SenseIQ для персонализации удаления волос

        Определяет. Датчик Lumea SmartSkin определяет оттенок кожи и подбирает наиболее комфортные именно для вас параметры импульса. Адаптирует. Доступны уникальные программы для каждого участка тела. Заботится. Прибор создан при поддержке дерматологов и с учетом потребностей потребителей, чтобы вы могли наслаждаться бережным и долгосрочным удалением волос даже на чувствительных участках кожи****.

        Интеллектуальные насадки адаптируют программы под каждый участок вашего тела

        Интеллектуальные насадки адаптируют программы под каждый участок вашего тела

        Ваше тело уникально. Поэтому ваша кожа, все изгибы и контуры требуют особого уникального обращения. Насадки устройства Lumea для всего тела имеют идеальные формы, которые полностью соответствуют имеющимся изгибам, а также позволяют адаптировать программы под каждый участок тела. Световые окошки разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимальный контакт с кожей и, соответственно, отсутствие рассеивания луча. В результате пользователи могут наслаждаться эффективным и мягким процессом даже на деликатных и чувствительных участках.

        Подходит для большинства типов волос и кожи

        Подходит для большинства типов волос и кожи

        Устройство Philips Lumea IPL 9000 Series эффективно воздействует на разные типы волос и кожи. Он подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос, а также для кожи от очень светлого до темного оттенков. Это устройство Philips Lumea IPL, как и другие решения IPL, не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с тем, что для работы технологии необходима высокая контрастность пигментации кожи и волос.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики (насадки)

          Насадка для обработки тела
          • Форма: выпуклая и изогнутая
          • Размер окошка: 4,1 см2
          • Особые настройки для обработки тела
          Насадка для обработки лица
          • Форма: плоская
          • Размер окошка — 2 см2, дополнительный фильтр
          • Особые настройки для обработки лица
          Насадка для обработки зоны бикини
          • Форма: вогнутая
          • Размер окошка — 3 см2, дополнительный фильтр
          • Индивидуальные настройки для обработки зоны бикини
          Насадка для обработки подмышек
          • Форма: вогнутая
          • Размер окошка: 3 см2
          • Индивидуальные настройки для области подмышек

        • Питание

          Напряжение
          100–240 В

        • Обслуживание

          Гарантия
          Международная гарантия сроком на 2 года

        • Технические характеристики

          Высокоэффективная лампа
          Обеспечивает 450 000 вспышек*****

        • Области применения

          Участки тела
          • Руки
          • Ноги
          • Живот
          Участки лица
          • Верхняя губа
          • Подбородок
          • Подбородок
          Чувствительные участки
          • Подмышки
          • Область бикини

        • В комплекте

          Инструкция по эксплуатации
          Руководство пользователя
          Хранение
          Роскошный футляр
          Адаптер
          19,5 В/4000 мА

        • Безопасные регулируемые настройки

          Встроенный УФ-фильтр
          Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
          5 настроек мощности света
          Выбор настройки в зависимости от типа кожи
          Встроенная система безопасности
          Предотвращает случайные вспышки
          Датчик оттенка кожи
          Определяет оттенок кожи
          Датчик SmartSkin
          Подсказки по выбору правильной настройки

        • Время воздействия

          Подмышки
          2,5 мин
          Линия бикини
          2 мин
          Участки лица
          1,5 мин
          Голени
          8,5 мин

        • Режим работы

          Подача вспышек при скольжении
          Для быстрого результата
          Проводной / беспроводной режим работы
          Проводной и беспроводной режимы работы
          Подача вспышек при прижатии
          Для обработки небольших участков

        • Питание

          Система питания
          Аккумулятор

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            • Среднее уменьшение роста волос после 12 процедур: 78 % на ногах, 64 % в зоне бикини, 65 % в области подмышек
            • * Средний результат: сокращение количества волосков более чем на 58% после 12 сеансов
            • * * При соблюдении расписания процедур; протестировано при проведении процедур на ногах; на результат могут влиять индивидуальные особенности.
            • * * * При соблюдении рекомендуемой частоты использования
            • * * * * Рассчитано на использование на голенях, в зоне бикини, подмышек и на лице. Срок действия 2-летней международной гарантии Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы.
            • * * * * * Исследования проводились в Нидерландах и Австрии с участием 46 женщин; результаты после проведения 3 процедур в области подмышек, зоне бикини, на ногах; после проведения 2 процедур на лице.
            • * * * * * * На основе данных о беспроводном использовании, размере окна и применении изогнутых насадок
            • * * * * * * * Тестирование проводилось в 2020 году на территории Великобритании с участием 190 респондентов

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