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Шесть месяцев гладкой кожи*
Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Шесть месяцев гладкой кожи*
Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах
Шесть месяцев гладкой кожи*
Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Шесть месяцев гладкой кожи*
Самая эффективная IPL-технология — результат держится 6 месяцев после завершения полного курса процедур**. IPL-технология в сочетании с SenseIQ позволяет удалять волоски на всем теле на длительный период в комфортных домашних условиях. Сделайте свою кожу гладкой, как после салонных процедур, с использованием приложения Lumea IPL и индивидуальных рекомендаций. Узнать обо всех преимуществах
Фотоэпилятор IPL для удаления волос
Цена магазина Philips
Итого:
IPL расшифровывается как «Intense Pulsed Light» — высокоинтенсивный импульсный свет. В рамках данной технологии применяется теплый мягкий свет, который переводит волосяные фолликулы в фазу покоя или сна. Луч воздействует на корни волосков, в результате чего фолликул переходит в фазу покоя, а волосок отмирает. Регулярные сеансы предотвращают повторное отрастание волосков, благодаря чему вы получаете красивую и гладкую кожу. Устройство Philips Lumea разрабатывалось совместно с дерматологами и прошло клинические испытания для гарантии простого, эффективного и комфортного выполнения процедур даже на чувствительных участках тела в домашних условиях.
Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов волосков становится до 92% меньше***. Выполняйте первые четыре процедуры с интервалом в 2 недели, а следующие восемь процедур — с интервалом в 4 недели. После 12 процедур вы сможете наслаждаться идеально гладкой кожей на протяжении 6 месяцев*.
Определяет. Датчик Lumea SmartSkin определяет оттенок кожи и подбирает наиболее комфортные именно для вас параметры импульса. Адаптирует. Доступны уникальные программы для каждого участка тела. Заботится. Прибор создан при поддержке дерматологов и с учетом потребностей потребителей, чтобы вы могли наслаждаться бережным и долгосрочным удалением волос даже на чувствительных участках кожи****.
Наша лампа может подать до 450 000 вспышек в течение всего срока службы*****.
Специальная интеллектуальная насадка с размером светового окошка 3 см2 имеет изогнутую форму, что позволяет обрабатывать труднодоступную область подмышек. При установке насадки на устройство активируется специальная программа обработки подмышек. 86% женщин остались довольны уменьшением роста волос в области подмышек******.
Установите интеллектуальную насадку для зоны бикини, чтобы активировать на устройстве специальную программу для этого участка тела. Насадка имеет световое окошко размером 3 см2 с прозрачным фильтром, а ее изогнутая форма обеспечит максимально тесный контакт с кожей, эффективность и комфорт, повторяя контуры вашего тела. 78% женщин остались довольны уменьшением роста волос в зоне бикини******.
Интеллектуальная насадка для тела — это самая большая насадка, которая имеет световое окошко размером 4,1 см2, что делает ее идеальным вариантом для обработки больших участков тела, например ног, рук и живота. В действительности обе голени можно обработать всего лишь за 8,5 минуты. Изогнутый дизайн повторяет контуры вашего тела, обеспечивая максимально тесный контакт с кожей. Установите эту насадку, чтобы на устройстве активировалась специальная программа для этих участков тела. 83 % женщин остались довольны уменьшением роста волос на ногах******.
Насадка для лица имеет маленькое и плоское световое окошко размером 2 см2, которое позволяет бережно и эффективно справляться с ростом волос на вашем лице. Идеально подходит для обработки области над верхней губой, подбородка и челюсти; также насадка имеет дополнительный встроенный фильтр. При установке на прибор эта интеллектуальная насадка автоматически активирует особый режим для обработки вашего лица. 84% женщин остались довольны уменьшением роста волос на лице******.
На устройстве Lumea IPL с технологией SenseIQ доступно 5 простых режимов световой обработки. Датчик SmartSkin определяет оттенок кожи, после чего выбирает наиболее бережные параметры света в соответствии с выбранным для обработки участком тела.
Lumea IPL 9000 Series является единственным беспроводным фотоэпилятором с IPL-технологией, что позволяет забыть о проблемах с мешающим проводом. Также беспроводной режим позволяет выполнять процедуру удаления волос в любом уголке вашего дома.
Бесплатное приложение Lumea IPL позволит вам достичь наилучших результатов********. Теперь намного проще добиться идеально гладкой кожи и поддерживать ее на протяжении 6 месяцев*, выполняя простые процедуры дома. На каждом шаге пути приложение будет давать вам советы и рекомендации по обработке кожи, использованию персонализированных программ и следованию расписанию для максимальной эффективности процедур. Все для того, чтобы вы как можно скорее достигли желаемых результатов.
Устройство Philips Lumea IPL 9000 Series эффективно воздействует на разные типы волос и кожи. Он подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос, а также для кожи от очень светлого до темного оттенков. Это устройство Philips Lumea IPL, как и другие решения IPL, не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с тем, что для работы технологии необходима высокая контрастность пигментации кожи и волос.
Технические характеристики (насадки)
Питание
Обслуживание
Технические характеристики
Области применения
В комплекте
Безопасные регулируемые настройки
Время воздействия
Режим работы
Питание