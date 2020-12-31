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Наше самое интеллектуальное беспроводное IPL-устройство
Откройте для себя наше самое интеллектуальное IPL-устройство для длительного эффекта гладкости кожи. Теперь наше самое быстрое среди беспроводных IPL Lumea устройство с технологией SenseiQ предлагает особые функции SkinAI в приложении Lumea IPL для анализа вашей кожи и отслеживания прогресса. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наше самое интеллектуальное беспроводное IPL-устройство
Откройте для себя наше самое интеллектуальное IPL-устройство для длительного эффекта гладкости кожи. Теперь наше самое быстрое среди беспроводных IPL Lumea устройство с технологией SenseiQ предлагает особые функции SkinAI в приложении Lumea IPL для анализа вашей кожи и отслеживания прогресса. Узнать обо всех преимуществах
Наше самое интеллектуальное беспроводное IPL-устройство
Откройте для себя наше самое интеллектуальное IPL-устройство для длительного эффекта гладкости кожи. Теперь наше самое быстрое среди беспроводных IPL Lumea устройство с технологией SenseiQ предлагает особые функции SkinAI в приложении Lumea IPL для анализа вашей кожи и отслеживания прогресса. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наше самое интеллектуальное беспроводное IPL-устройство
Откройте для себя наше самое интеллектуальное IPL-устройство для длительного эффекта гладкости кожи. Теперь наше самое быстрое среди беспроводных IPL Lumea устройство с технологией SenseiQ предлагает особые функции SkinAI в приложении Lumea IPL для анализа вашей кожи и отслеживания прогресса. Узнать обо всех преимуществах
Фотоэпилятор IPL с технологией SenseIQ
Итого:
Наше бесплатное приложение содержит пошаговые рекомендации с технологией SkinAI, которая анализирует состояние кожи и отслеживает результат удаления волос.
Будучи лидером в сфере разработки продукции для персонального ухода, компания Philips разработала Lumea IPL совместно с дерматологами для удобной, безопасной и эффективной обработки кожи в домашних условиях. Lumea IPL использует преимущества профессиональных устройств и предлагает бережную обработку даже чувствительных участков кожи.
Специальные насадки идеально повторяют контуры вашего тела и активируют наиболее эффективные программы обработки каждого участка тела при установке. Face (Лицо): плоская, маленькое окошко и УФ-фильтр. Body (Тело): вогнутая, с большим окошком. Bikini и Armpit (Зона бикини / область подмышек): выпуклая, для труднодоступных участков.
Начните с процедур каждые 2 недели — это вдвое меньше процедур, чем с устройствами других брендов. А затем поддерживайте результат раз в месяц. Обработка обеих голеней займет 8,5 минут.
Lumea серии 9900 располагает пятью регулируемыми режимами вспышки. Наш датчик SmartSkin определит тон вашей кожи и поможет выбрать наиболее комфортную настройку. Умные настройки адаптируют обработку согласно особенностям каждого участка кожи.
Lumea серии 9900 — это наше наиболее удобное устройство IPL с поддержкой беспроводного режима работы, что позволит вам точно обрабатывать даже труднодоступные участки и применять устройство где угодно.
Технология IPL требует контраста между пигмента волос и кожи, поэтому работает на темно-русых, каштановых и черных волосах и коже от бледной до смуглой (оттенки I–V).
Технические характеристики: насадки
Обслуживание
Технические характеристики
В комплекте
Безопасность и регулируемые настройки
Время эксплуатации
Режим применения
Технические характеристики
Технические характеристики
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