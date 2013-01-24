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Satinelle Essential

Компактный эпилятор с питанием от сети

BRP533/00
Общая оценка / 5
  • Простая эпиляция Простая эпиляция Простая эпиляция
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    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    BRP533/00
    Общая оценка / 5

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В специальную серию входит мини-прибор для очистки лица с технологией вращения, который идеально дополнит ваш ежедневный режим ухода за кожей. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В специальную серию входит мини-прибор для очистки лица с технологией вращения, который идеально дополнит ваш ежедневный режим ухода за кожей. Узнать обо всех преимуществах

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В специальную серию входит мини-прибор для очистки лица с технологией вращения, который идеально дополнит ваш ежедневный режим ухода за кожей. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В специальную серию входит мини-прибор для очистки лица с технологией вращения, который идеально дополнит ваш ежедневный режим ухода за кожей. Узнать обо всех преимуществах

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      Простая эпиляция

      Гладкая кожа в течение нескольких недель

      • С подсветкой Opti-light
      • +Мини-прибор для очищения лица VisaPure
      • С пинцетом
      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Технология очищения с помощью вращательных движений

      Технология очищения с помощью вращательных движений

      Вращающаяся щеточка быстро и бережно удаляет все загрязнения с поверхности кожи, обеспечивая глубокое очищение.

      В 6 раз эффективнее, чем при очищении вручную*. Всего за 1 минуту!

      В 6 раз эффективнее, чем при очищении вручную*. Всего за 1 минуту!

      Технология вращения и насадка с 17 000 мягких щетинок для нормальной кожи обеспечивают в 6 раз более эффективное очищение, гарантируя мягкость и сияние кожи.

      Мягко воздействует на кожу, удаляя все загрязнения

      Мягко воздействует на кожу, удаляя все загрязнения

      Мини-прибор для очищения лица VisaPure мягко обрабатывает кожу, удаляя все загрязнения. Шелковистые, густые, длинные щетинки обеспечивают мягкое скольжение, гарантируя дополнительный комфорт, благодаря чему мини-прибор для очищения лица VisaPure можно использовать дважды в день.

      Полностью водонепроницаемая конструкция

      Полностью водонепроницаемая конструкция

      Это устройство полностью водонепроницаемо: его можно использовать в душе и промывать под струей воды.

      Пинцет для точечного удаления волосков

      Пинцет для точечного удаления волосков

      Пинцет для точечного удаления волосков в комплекте.

      Чехол для путешествий

      Чехол для путешествий

      Чехол для путешествий и хранения.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Система эпиляции
        Эффективная система эпиляции
        Эпилирующие диски
        Эпилирующие диски для бережной эпиляции

      • Удобство использования

        Подсветка Opti-light
        Да
        Ручка
        Эргономичная
        Эпилирующую головку можно мыть
        Да

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима
        Проводные
        Да

      • Дизайн

        Ручка
        Компактный

      • Технические характеристики

        напряжение
        15  В

      • Аксессуары

        Мини-прибор для очищения лица VisaPure
        Да
        Щеточка для чистки
        Да
        Пинцет
        Да
        Чехол
        Элегантный чехол для путешествий

      • Мини-прибор для очищения лица VisaPure

        Области применения
        Лицо и шея
        Удобство использования
        • 1 режим скорости
        • Беспроводные
        • Водонепроницаемые
        В комплекте
        • Насадка для нормальной кожи
        • Адаптер электропитания

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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