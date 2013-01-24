Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В специальную серию входит мини-прибор для очистки лица с технологией вращения, который идеально дополнит ваш ежедневный режим ухода за кожей. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В специальную серию входит мини-прибор для очистки лица с технологией вращения, который идеально дополнит ваш ежедневный режим ухода за кожей. Узнать обо всех преимуществах
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В специальную серию входит мини-прибор для очистки лица с технологией вращения, который идеально дополнит ваш ежедневный режим ухода за кожей. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В специальную серию входит мини-прибор для очистки лица с технологией вращения, который идеально дополнит ваш ежедневный режим ухода за кожей. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель
Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски
2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Вращающаяся щеточка быстро и бережно удаляет все загрязнения с поверхности кожи, обеспечивая глубокое очищение.
Технология вращения и насадка с 17 000 мягких щетинок для нормальной кожи обеспечивают в 6 раз более эффективное очищение, гарантируя мягкость и сияние кожи.
Мини-прибор для очищения лица VisaPure мягко обрабатывает кожу, удаляя все загрязнения. Шелковистые, густые, длинные щетинки обеспечивают мягкое скольжение, гарантируя дополнительный комфорт, благодаря чему мини-прибор для очищения лица VisaPure можно использовать дважды в день.
Это устройство полностью водонепроницаемо: его можно использовать в душе и промывать под струей воды.
Пинцет для точечного удаления волосков в комплекте.
Чехол для путешествий и хранения.
Высокое качество
Удобство использования
Особенности
Дизайн
Технические характеристики
Аксессуары
Мини-прибор для очищения лица VisaPure
Обслуживание