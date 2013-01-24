Эффективный уход за кофемашиной
Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах
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Эффективный уход за кофемашиной
Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах
SM7685/00
SM5479/10
SM7581/00
SM7580/00
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Регулярное обслуживание кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе
Средство для очистки от накипи предотвращает образование известкового налета, при котором бойлер нагревается медленнее и снижается температура кофе.
Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи эспрессо-кофемашин Philips Saeco гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.
В воде, которая проходит через кофемашину, всегда содержится известковый осадок. Специальное средство для очистки от накипи помогает защитить прибор от образования известкового налета, который ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки.
Средство для очистки от накипи Philips Saeco промывает все контуры подачи воды в кофемашине
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Технические характеристики