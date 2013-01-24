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Philips Saeco

Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

CA6700/00
Saeco
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Общая оценка / 5
Saeco
  • Эффективный уход за кофемашиной Эффективный уход за кофемашиной Эффективный уход за кофемашиной
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    Philips Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

    CA6700/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Эффективный уход за кофемашиной

    Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Saeco Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин

    Эффективный уход за кофемашиной

    Регулярная очистка от накипи обязательна для оптимальной работы эспрессо-кофемашины. Это специальное средство для очистки эспрессо-кофемашины удаляет накипь и предотвращает коррозию, защищая прибор и продлевая срок его службы. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективный уход за кофемашиной

      Увеличивает срок службы кофемашины

      • 1 цикл очистки от накипи

      Всегда насыщенный вкус кофе — как в самой первой чашке

      Регулярное обслуживание кофемашины Saeco гарантирует превосходный вкус и аромат кофе

      Гарантия идеальной температуры кофе для превосходного вкуса

      Средство для очистки от накипи предотвращает образование известкового налета, при котором бойлер нагревается медленнее и снижается температура кофе.

      Эксклюзивная формула для эффективной и бережной очистки от накипи

      Эксклюзивная формула средства для очистки от накипи эспрессо-кофемашин Philips Saeco гарантирует тщательную очистку и бережное обращение с хрупкими внутренними деталями устройства.

      Защищает систему от накопления известкового налета

      В воде, которая проходит через кофемашину, всегда содержится известковый осадок. Специальное средство для очистки от накипи помогает защитить прибор от образования известкового налета, который ухудшает вкус и аромат кофе. Это эффективный, безопасный и простой способ очистки.

      Тщательная очистка от накипи для долгого срока службы кофемашины

      Средство для очистки от накипи Philips Saeco промывает все контуры подачи воды в кофемашине

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Германия

      • Технические характеристики

        В комплекте
        1 бутылка 250 мл для проведения одного цикла очистки от накипи

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