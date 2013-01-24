Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Philips Saeco

Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

CA6702/00
Saeco
Общая оценка / 5
Saeco
  • Качественная вода — для лучшего вкуса кофе Качественная вода — для лучшего вкуса кофе Качественная вода — для лучшего вкуса кофе
    -{discount-value}

    Philips Saeco Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

    CA6702/00
    Общая оценка / 5

    Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

    Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Saeco Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

    Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

    Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

    Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Saeco Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

    Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

    Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

      Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

      Чистая фильтрованная вода гарантирует насыщенность аромата

      • для кофемашин Saeco
      • Улучшает вкус кофе
      • Защищает от известкового налета
      • Менять каждые 2 месяца
      Чистая фильтрованная вода для более богатого аромата

      Чистая фильтрованная вода для более богатого аромата

      Вода — это незаменимый ингредиент, без которого не получится приготовить кофе. Для превосходного вкуса напитка необходимо проводить качественную фильтрацию воды. Именно поэтому все эспрессо-кофемашины Saeco могут быть дополнительно оснащены инновационным фильтром для воды INTENZA+. Мы разработали этот фильтр совместно с компанией BRITA — ведущим поставщиком бытовых фильтров для воды во всем мире. Просто установите уровень жесткости воды, и передовая технология сделает все остальное. Результат — идеальная вода для приготовления невероятно ароматного эспрессо.

      Регулируемые настройки фильтра для воды

      Регулируемые настройки фильтра для воды

      Настройки фильтра для воды можно изменить в зависимости от жесткости воды. Просто поверните колесо регулировки на фильтре Intenza+. Выберите "A" для мягкой воды, "B" — для воды средней жесткости (по умолчанию) или "C", если вода жесткая. Это обеспечит оптимальную защиту от известкового осадка и наилучший вкус.

      Более эффективный процесс приготовления

      Более эффективный процесс приготовления

      Фильтр для воды обеспечивает неизменную температуру и постоянное давление, необходимое для приготовления кофе, и повышает производительность вашей эспрессо-кофемашины.

      Чистая вода продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

      Чистая вода продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

      Фильтр для воды продлевает срок службы эспрессо-кофемашины и обеспечивает длительное наслаждение превосходным вкусом кофе.

      Менять каждые 2 месяца

      Менять каждые 2 месяца

      Для приготовления кофе с оптимальным вкусом и постоянной защиты вашей эспрессо-кофемашины необходимо регулярно менять картридж. Рекомендуемая частота замены картриджа — раз в два месяца.

      Защищает систему от накопления накипи

      Фильтр для воды INTENZA+ помогает защитить кофемашину от образования известкового осадка, который ухудшает вкус и аромат вашего кофе.

      Система Click & Go

      Этот картридж фильтра для воды легко устанавливается в резервуар и готов к использованию менее чем через полминуты.

      Ключевые особенности

      • Количество

        1 картридж фильтра для воды

      • Вес изделия

        0,118  кг

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        140 x 70 x 60  миллиметра
        Вес изделия
        0,118  кг
        Количество
        1 картридж фильтра для воды

      • Обслуживание

        Гарантия на 1 год
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться