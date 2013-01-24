Естественное удаление кальция благодаря технологии обмена ионами

Благодаря технологии ионного обмена в кофемашину поступает очищенная от кальция вода. При своевременной замене фильтра после отображения напоминания одного фильтра будет хватать на приготовление до 625 чашек кофе*