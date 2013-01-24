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    Saeco AquaClean

    Фильтр для воды и против накипи

    CA6903/00
    Saeco
    Saeco
    • До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи
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      Saeco AquaClean Фильтр для воды и против накипи

      CA6903/00

      До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи

      Запатентованный фильтр для воды Saeco AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек кофе* без проведения очистки кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Saeco AquaClean Фильтр для воды и против накипи

      До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи

      Запатентованный фильтр для воды Saeco AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек кофе* без проведения очистки кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах

      До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи

      Запатентованный фильтр для воды Saeco AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек кофе* без проведения очистки кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Saeco AquaClean Фильтр для воды и против накипи

      До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи

      Запатентованный фильтр для воды Saeco AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек кофе* без проведения очистки кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах

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        AquaClean

        AquaClean

        Фильтр для воды и против накипи

        Цена магазина Philips

        Итого:

        До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи

        Одного фильтра хватает на 625 чашек*!

        • Для кофемашин
        • До 5000 чашек* без очистки от накипи
        • Улучшает вкус кофе
        • 1 фильтр AquaClean
        Тщательное очищение воды благодаря запатентованной технологии циркуляции

        Тщательное очищение воды благодаря запатентованной технологии циркуляции

        Благодаря запатентованной технологии циркуляции вода дольше находится внутри фильтра, прежде чем попасть в автоматическую кофемашину. Таким образом обеспечивается более тщательная фильтрация воды для приготовления превосходного кофе.

        Система простой установки фильтра

        Система простой установки фильтра

        Вы сможете легко и быстро выполнить установку для использования этой полезной функции. Просто поместите фильтр AquaClean в резервуар для воды автоматической кофемашины Saeco, выполните включение с помощью пользовательского интерфейса и готовьте до 5000 чашек превосходного напитка без очистки от накипи*. Только после того как вы замените 8 фильтров, на кофемашине будут восстановлены напоминания о выполнении очистки от накипи. Если кофемашина совместима с AquaClean, на резервуаре для воды находится специальная наклейка.

        При установке AquaClean отключаются предупреждения о проведении очистки от накипи

        При установке AquaClean отключаются предупреждения о проведении очистки от накипи

        Благодаря фильтру AquaClean только чистая вода попадает в автоматическую кофемашину, поэтому предупреждения о проведении очистки от накипи отключаются автоматически. Вы всегда будете наслаждаться превосходным вкусом кофе без лишних усилий: напоминания снова включаются на кофемашине только после замены 8 фильтров. Если кофемашина совместима с фильтром AquaClean, на резервуаре для воды находится специальная наклейка.

        Естественное удаление кальция благодаря технологии обмена ионами

        Естественное удаление кальция благодаря технологии обмена ионами

        Благодаря технологии ионного обмена в кофемашину поступает очищенная от кальция вода. При своевременной замене фильтра после отображения напоминания одного фильтра будет хватать на приготовление до 625 чашек кофе*

        Микропористый фильтр препятствует засорению кофемашины

        Микропористый фильтр препятствует засорению кофемашины

        Использование воды, очищенной от мельчайших частиц, значительно влияет на качество приготовленного кофе. Микропористый фильтр удерживает примеси, поэтому каждая чашка будет наполнена свежим напитком превосходного вкуса.

        Микропористый фильтр удерживает загрязнения

        Микропористый фильтр удерживает загрязнения

        Использование воды, очищенной от мельчайших частиц, значительно влияет на качество приготовленного кофе. Микропористый фильтр удерживает примеси, поэтому каждая чашка будет наполнена свежим напитком превосходного вкуса.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Страна изготовления
          Швейцария
          Материал основного корпуса
          Пластик

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            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.
            • Точное количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки

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