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До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи
Запатентованный фильтр для воды Saeco AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек кофе* без проведения очистки кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи
Запатентованный фильтр для воды Saeco AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек кофе* без проведения очистки кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах
До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи
Запатентованный фильтр для воды Saeco AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек кофе* без проведения очистки кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
До 5000 чашек* без проведения очистки от накипи
Запатентованный фильтр для воды Saeco AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек кофе* без проведения очистки кофемашины от накипи. Узнать обо всех преимуществах
Фильтр для воды и против накипи
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря запатентованной технологии циркуляции вода дольше находится внутри фильтра, прежде чем попасть в автоматическую кофемашину. Таким образом обеспечивается более тщательная фильтрация воды для приготовления превосходного кофе.
Вы сможете легко и быстро выполнить установку для использования этой полезной функции. Просто поместите фильтр AquaClean в резервуар для воды автоматической кофемашины Saeco, выполните включение с помощью пользовательского интерфейса и готовьте до 5000 чашек превосходного напитка без очистки от накипи*. Только после того как вы замените 8 фильтров, на кофемашине будут восстановлены напоминания о выполнении очистки от накипи. Если кофемашина совместима с AquaClean, на резервуаре для воды находится специальная наклейка.
Благодаря фильтру AquaClean только чистая вода попадает в автоматическую кофемашину, поэтому предупреждения о проведении очистки от накипи отключаются автоматически. Вы всегда будете наслаждаться превосходным вкусом кофе без лишних усилий: напоминания снова включаются на кофемашине только после замены 8 фильтров. Если кофемашина совместима с фильтром AquaClean, на резервуаре для воды находится специальная наклейка.
Благодаря технологии ионного обмена в кофемашину поступает очищенная от кальция вода. При своевременной замене фильтра после отображения напоминания одного фильтра будет хватать на приготовление до 625 чашек кофе*
Использование воды, очищенной от мельчайших частиц, значительно влияет на качество приготовленного кофе. Микропористый фильтр удерживает примеси, поэтому каждая чашка будет наполнена свежим напитком превосходного вкуса.
Использование воды, очищенной от мельчайших частиц, значительно влияет на качество приготовленного кофе. Микропористый фильтр удерживает примеси, поэтому каждая чашка будет наполнена свежим напитком превосходного вкуса.
Технические характеристики