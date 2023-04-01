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    • Мощное и тихое охлаждение Мощное и тихое охлаждение Мощное и тихое охлаждение
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      Серия 5000 Колонный вентилятор

      CX5535/11

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      Мощное и тихое охлаждение

      Наслаждайтесь мощным охлаждением при минимальном уровне шума и энергопотреблении. Этот вентилятор с системой автоповорота быстро охладит воздух во всей комнате. Также можно использовать его для ароматизации воздуха.

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      Серия 5000 Колонный вентилятор

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      Серия 5000
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      Серия 5000

      Колонный вентилятор

      Итого

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      Мощное и тихое охлаждение

      Эффективность, качество и комфорт

      • Воздухопоток вентилятора 2230 м3/ч
      • Пульт ДУ
      • Тонкий корпус 105 см
      • Можно использовать как аромадиффузор
      Мощный воздухопоток для комфортного охлаждения

      Мощный воздухопоток для комфортного охлаждения

      Благодаря широкому и высокому отверстию для прохождения воздуха устройство обеспечивает максимальный охват и быстро охладит воздух во всей комнате. Благодаря углу поворота на 60 градусов он захватит даже труднодоступные участки, чтобы у вас в комнате было прохладно и уютно.

      Модуль для домашней ароматерапии

      Модуль для домашней ароматерапии

      Дополните функцию охлаждения ароматерапией и используйте любимые эфирные масла для создания расслабляющей атмосферы чувственного восприятия. Приобретаемый отдельно модуль аромадиффузора позволит вам расслабиться в идеальной уютной обстановке (1).

      Тихий ночной режим с низким уровнем шума

      Тихий ночной режим с низким уровнем шума

      Насладитесь прохладой и крепким сном благодаря тихому ночному режиму работы прибора. В этом режиме он постепенно снижает скорость работы вентилятора до минимальной в течение 30 минут, чтобы вы могли легко уснуть, а также экономит электроэнергию.

      Свежий бриз в режиме имитации ветра

      Свежий бриз в режиме имитации ветра

      Насладитесь мягким бризом, не выходя из дома, с режимом имитации ветра и оцените приток энергии для активного времяпрепровождения.

      Режим под любое настроение

      Режим под любое настроение

      Полностью настраивайте работу вентилятора согласно своим предпочтениям, будь то освежающий ветерок или более мощный поток воздуха, используя 3 режима скорости. Три универсальных режима (Обычный, Имитация ветра и Тихий ночной) позволят настроить прибор для создания максимально комфортной обстановки.

      Удобная функция таймера для экономии энергии

      Удобная функция таймера для экономии энергии

      Выберите на таймере значение от 1 до 7 часов и наслаждайтесь мягким ветерком в течение нужного времени, экономя электроэнергию и сокращая затраты. Наш колонный вентилятор 40 Вт — это энергоэффективное устройство, которое потребляет меньше электричества, чем обычная лампа накаливания.

      Вращение 60° для полной циркуляции воздуха

      Вращение 60° для полной циркуляции воздуха

      Оптимальный угол поворота обеспечивает циркуляцию воздуха по всей комнате. Вам не придется переставлять вентилятор для полного охвата — просто наслаждайтесь комфортной атмосферой и прохладой у себя дома.

      Тонкий корпус и экономия пространства

      Тонкий корпус и экономия пространства

      Минималистичный и привлекательный дизайн легко впишется в любой интерьер. Тонкий и компактный корпус позволит легко установить устройство в спальне, офисе, на кухне и в других помещениях, где каждый сантиметр на счету. Поместите вентилятор в углу или возле стены, чтобы он не мешал ходить по комнате.

      Максимальное удобство с пультом ДУ и сенсорной панелью

      Максимальное удобство с пультом ДУ и сенсорной панелью

      Сенсорная панель управления и эргономичный пульт ДУ помогут вам с комфортом управлять этим колонным вентилятором в любой комнате.

      Тщательно проверен на прочность и качество

      Тщательно проверен на прочность и качество

      Выбирая Philips, вы выбираете проверенный бренд с более чем 80-летней историей инноваций в сфере качества воздуха. Наш колонный вентилятор проходит свыше 110 обязательных тестов, что обеспечивает его надежность, долговечность и комфорт при повседневном использовании.

      Высокоэффективный и долговечный мотор с медной обмоткой

      Высокоэффективный и долговечный мотор с медной обмоткой

      Качественный мотор с медной обмоткой создан для долговечной и эффективной ежедневной работы. Он обеспечивает сильный поток воздуха при минимальном уровне шума для максимальной эффективности и комфорта.

      Полное спокойствие с блокировкой от детей

      Полное спокойствие с блокировкой от детей

      Обеспечьте безопасность как детей, так и колонного вентилятора. Эта защитная функция предотвратит случайное включение вентилятора детьми, чтобы вы могли полностью расслабиться.

      • Производительность

        Поток воздуха
        2230 м3/ч
        потребляемая мощность
        40 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,2 Вт
        Напряжение
        220—240 В

      • Удобство использования

        Длина шнура
        1,8 м
        Блокировка от детей
        Да
        Осцилляция
        Да
        Мин. уровень шума
        39 дБ(2)
        Макс. уровень шума
        46 дБ(2)
        Таймер
        Да

      • Режимы

        Уровни скорости
        3
        Обычный режим
        Да
        Режим имитации ветра
        Да
        Ночной режим с низким уровнем шума
        Да
        Аромадиффузор
        Да

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        4,5 кг
        Габариты продукта (Д*Ш*В)
        31,0 x 31,0 x 104,8 см
        Вес (включая упаковку)
        6,1 кг
        Габариты упаковки (Д*Ш*В)
        23,8 x 23,8 x 109,5 см

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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      • (1) Эфирные масла не входят в комплект поставки этого изделия.
      • (2) Средний уровень шума, на основании IEC 60704-2-7:2020.
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