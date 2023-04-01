Тонкий корпус и экономия пространства

Минималистичный и привлекательный дизайн легко впишется в любой интерьер. Тонкий и компактный корпус позволит легко установить устройство в спальне, офисе, на кухне и в других помещениях, где каждый сантиметр на счету. Поместите вентилятор в углу или возле стены, чтобы он не мешал ходить по комнате.