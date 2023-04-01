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CX5535/11
Мощное и тихое охлаждение
Наслаждайтесь мощным охлаждением при минимальном уровне шума и энергопотреблении. Этот вентилятор с системой автоповорота быстро охладит воздух во всей комнате. Также можно использовать его для ароматизации воздуха.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Колонный вентилятор
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Благодаря широкому и высокому отверстию для прохождения воздуха устройство обеспечивает максимальный охват и быстро охладит воздух во всей комнате. Благодаря углу поворота на 60 градусов он захватит даже труднодоступные участки, чтобы у вас в комнате было прохладно и уютно.
Дополните функцию охлаждения ароматерапией и используйте любимые эфирные масла для создания расслабляющей атмосферы чувственного восприятия. Приобретаемый отдельно модуль аромадиффузора позволит вам расслабиться в идеальной уютной обстановке (1).
Насладитесь прохладой и крепким сном благодаря тихому ночному режиму работы прибора. В этом режиме он постепенно снижает скорость работы вентилятора до минимальной в течение 30 минут, чтобы вы могли легко уснуть, а также экономит электроэнергию.
Насладитесь мягким бризом, не выходя из дома, с режимом имитации ветра и оцените приток энергии для активного времяпрепровождения.
Полностью настраивайте работу вентилятора согласно своим предпочтениям, будь то освежающий ветерок или более мощный поток воздуха, используя 3 режима скорости. Три универсальных режима (Обычный, Имитация ветра и Тихий ночной) позволят настроить прибор для создания максимально комфортной обстановки.
Выберите на таймере значение от 1 до 7 часов и наслаждайтесь мягким ветерком в течение нужного времени, экономя электроэнергию и сокращая затраты. Наш колонный вентилятор 40 Вт — это энергоэффективное устройство, которое потребляет меньше электричества, чем обычная лампа накаливания.
Оптимальный угол поворота обеспечивает циркуляцию воздуха по всей комнате. Вам не придется переставлять вентилятор для полного охвата — просто наслаждайтесь комфортной атмосферой и прохладой у себя дома.
Минималистичный и привлекательный дизайн легко впишется в любой интерьер. Тонкий и компактный корпус позволит легко установить устройство в спальне, офисе, на кухне и в других помещениях, где каждый сантиметр на счету. Поместите вентилятор в углу или возле стены, чтобы он не мешал ходить по комнате.
Сенсорная панель управления и эргономичный пульт ДУ помогут вам с комфортом управлять этим колонным вентилятором в любой комнате.
Выбирая Philips, вы выбираете проверенный бренд с более чем 80-летней историей инноваций в сфере качества воздуха. Наш колонный вентилятор проходит свыше 110 обязательных тестов, что обеспечивает его надежность, долговечность и комфорт при повседневном использовании.
Качественный мотор с медной обмоткой создан для долговечной и эффективной ежедневной работы. Он обеспечивает сильный поток воздуха при минимальном уровне шума для максимальной эффективности и комфорта.
Обеспечьте безопасность как детей, так и колонного вентилятора. Эта защитная функция предотвратит случайное включение вентилятора детьми, чтобы вы могли полностью расслабиться.
Производительность
Удобство использования
Режимы
Вес и габариты
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