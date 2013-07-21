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Музыка без проводов благодаря AirPlay
Слушайте музыки без использования проводов с помощью функции AirPlay. Изящная музыкальная система Philips Fidelio DCW8010/12 передает музыку при помощи технологии Airplay с устройств iPhone/iPad/iPod Touch и обеспечивает чистый мощный звук и глубокие низкие частоты wOOx™. Также позволяет прослушивать компакт-диски, MP3 и радио. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыка без проводов благодаря AirPlay
Слушайте музыки без использования проводов с помощью функции AirPlay. Изящная музыкальная система Philips Fidelio DCW8010/12 передает музыку при помощи технологии Airplay с устройств iPhone/iPad/iPod Touch и обеспечивает чистый мощный звук и глубокие низкие частоты wOOx™. Также позволяет прослушивать компакт-диски, MP3 и радио. Узнать обо всех преимуществах
Музыка без проводов благодаря AirPlay
Слушайте музыки без использования проводов с помощью функции AirPlay. Изящная музыкальная система Philips Fidelio DCW8010/12 передает музыку при помощи технологии Airplay с устройств iPhone/iPad/iPod Touch и обеспечивает чистый мощный звук и глубокие низкие частоты wOOx™. Также позволяет прослушивать компакт-диски, MP3 и радио. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Музыка без проводов благодаря AirPlay
Слушайте музыки без использования проводов с помощью функции AirPlay. Изящная музыкальная система Philips Fidelio DCW8010/12 передает музыку при помощи технологии Airplay с устройств iPhone/iPad/iPod Touch и обеспечивает чистый мощный звук и глубокие низкие частоты wOOx™. Также позволяет прослушивать компакт-диски, MP3 и радио. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная акустическая система
Итого:
Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.
Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.
Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.
Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции музыки iTunes на док-станции Philips Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду!
Настроить AirPlay очень легко. Необходимо выполнить всего одно действие, и вы с легкостью подключите беспроводную акустическую систему к домашней медиасети. Подключите АС к iPod Touch/iPhone/iPad с помощью 30-контактного кабеля или разъема док-станции и нажмите кнопку настройки Wi-Fi. Теперь просто щелкните мышью один раз, чтобы разрешить обмен данными по сети Wi-Fi на вашем устройстве Apple, и наслаждайтесь любимой музыкой!
Общая выходная мощность этой акустической системы Philips составляет 40 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.
Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.
Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.
Аудиовоспроизведение
Звук
Тюнер/прием/передача
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Размеры
Питание
Совместима с iPad
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Приложение для iPod/iPhone/iPad