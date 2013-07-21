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    Philips Fidelio

    Беспроводная акустическая система

    DCW8010/12
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    Fidelio
    • Музыка без проводов благодаря AirPlay Музыка без проводов благодаря AirPlay Музыка без проводов благодаря AirPlay
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      Philips Fidelio Беспроводная акустическая система

      DCW8010/12
      Общая оценка / 5

      Музыка без проводов благодаря AirPlay

      Слушайте музыки без использования проводов с помощью функции AirPlay. Изящная музыкальная система Philips Fidelio DCW8010/12 передает музыку при помощи технологии Airplay с устройств iPhone/iPad/iPod Touch и обеспечивает чистый мощный звук и глубокие низкие частоты wOOx™. Также позволяет прослушивать компакт-диски, MP3 и радио. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio Беспроводная акустическая система

      Музыка без проводов благодаря AirPlay

      Слушайте музыки без использования проводов с помощью функции AirPlay. Изящная музыкальная система Philips Fidelio DCW8010/12 передает музыку при помощи технологии Airplay с устройств iPhone/iPad/iPod Touch и обеспечивает чистый мощный звук и глубокие низкие частоты wOOx™. Также позволяет прослушивать компакт-диски, MP3 и радио. Узнать обо всех преимуществах

      Музыка без проводов благодаря AirPlay

      Слушайте музыки без использования проводов с помощью функции AirPlay. Изящная музыкальная система Philips Fidelio DCW8010/12 передает музыку при помощи технологии Airplay с устройств iPhone/iPad/iPod Touch и обеспечивает чистый мощный звук и глубокие низкие частоты wOOx™. Также позволяет прослушивать компакт-диски, MP3 и радио. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio Беспроводная акустическая система

      Музыка без проводов благодаря AirPlay

      Слушайте музыки без использования проводов с помощью функции AirPlay. Изящная музыкальная система Philips Fidelio DCW8010/12 передает музыку при помощи технологии Airplay с устройств iPhone/iPad/iPod Touch и обеспечивает чистый мощный звук и глубокие низкие частоты wOOx™. Также позволяет прослушивать компакт-диски, MP3 и радио. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводная акустическая система

        Беспроводная акустическая система

        Итого:

        Музыка без проводов благодаря AirPlay

        Одержимые звуком

        • с технологией AirPlay
        • Док-станция для iPod/iPhone/iPad
        Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

        Слушайте музыку и одновременно заряжайте iPod/iPhone/iPad

        Слушайте любимую музыку в MP3 во время зарядки iPod/iPhone/iPad! Док-станция позволяет подключать портативные устройства непосредственно к системе Philips и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что ваш iPod/iPhone/iPad разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически при установке устройства в док-станцию.

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

        Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

        Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

        Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

        Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay

        Передача музыки в потоковом режиме благодаря беспроводной технологии AirPlay

        Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции музыки iTunes на док-станции Philips Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Пусть любимая музыка сопровождает вас повсюду!

        Простая настройка AirPlay

        Простая настройка AirPlay

        Настроить AirPlay очень легко. Необходимо выполнить всего одно действие, и вы с легкостью подключите беспроводную акустическую систему к домашней медиасети. Подключите АС к iPod Touch/iPhone/iPad с помощью 30-контактного кабеля или разъема док-станции и нажмите кнопку настройки Wi-Fi. Теперь просто щелкните мышью один раз, чтобы разрешить обмен данными по сети Wi-Fi на вашем устройстве Apple, и наслаждайтесь любимой музыкой!

        Общая вых. мощность 40 Вт RMS

        Общая вых. мощность 40 Вт RMS

        Общая выходная мощность этой акустической системы Philips составляет 40 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

        Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

        Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

        Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

        Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

        Приложение SoundStudio для управления настройками звука

        Приложение SoundStudio для управления настройками звука

        Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • MP3
          • WMA
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          • Флэш-накопитель USB
          Тип загрузчика
          Щелевой
          Режимы для USB Direct
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Стоп
          Режимы воспроизведения дисков
          • Быстро вперед/назад
          • Повторное воспроизведение
          Беспроводное воспроизведение музыки
          с помощью AirPlay или DLNA (DMR)

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          2 x 20 Вт
          Улучшение звука
          • цифровое управление звуком
          • Динамическое усиление басов
          • Технология wOOx™
          Улучшение звука
          FullSound

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          RDS
          • тип программы
          • радиотекст
          • установка часов RDS
          • название станции
          Сохранение радиостанций
          20
          Диапазоны тюнера
          • FM моно
          • FM стерео
          Улучшения тюнера
          • автоматическая цифровая настройка
          • автопоиск

        • Подключения

          Наушники
          3,5 мм
          Беспроводное соединение
          • Беспроводная локальная сеть (802.11g)
          • Беспроводная локальная сеть (802.11b)
          Функция MP3 Link
          Линейный стереовход 3,5 мм
          USB
          Порт USB

        • Комфорт

          Часы
          • На главном дисплее
          • таймер отключения
          Будильники
          • Сигнал CD
          • Сигнал USB
          Пульт ДУ
          Односторонний
          Зарядное устройство
          • iPod
          • iPhone
          • iPad
          Тип дисплея
          Дисплей VFD

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Антенна FM
          • Краткое руководство пользователя
          Батареи
          2 шт, AAA
          Пульт ДУ
          Односторонний пульт ДУ
          Гарантийная карточка
          Гарантийная карточка
          Адаптер переменного/постоянного тока
          Адаптер постоянного/переменного тока
          Инструкция по эксплуатации
          на компакт-диске

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          500 x 163 x 232 мм
          Размеры упаковки (ШxГxВ)
          540 x 188 x 291 мм
          Вес брутто
          5,1  кг
          Вес нетто
          4,4  кг

        • Питание

          Источник питания
          • 50 Гц
          • 100—240 В

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          • iPad
          • iPad 2

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod touch
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения
          • iPod touch 2-го поколения

        • Приложение для iPod/iPhone/iPad

          Название приложения
          • DockStudio
          • Бесплатная загрузка из App store
          Более 7000 интернет-радиостанций
          Да
          Прогноз погоды на 5 дней
          Да
          Воспроизведение
          • Навигация по альбому/дорожке
          • управление воспроизведением
          Установки звука
          • 5-полосный эквалайзер
          • НЧ
          • Функция DBB
          • DSC-нейтрально, поп, рок, джаз, классика
          • FullSound™
          Часы
          • аналоговый дисплей
          • цифровой дисплей
          Будильник
          • несколько сигналов будильника
          • таймер отключения
          • просыпайтесь под музыку
          • просыпайтесь под звуки природы
          • просыпайтесь под фотографии

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Антенна FM
        • Краткое руководство пользователя

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