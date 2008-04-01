Тренировка с iPod

Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий и храните в нем плеер после тренировки. Узнать обо всех преимуществах