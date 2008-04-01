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HipCase

DLA28000H/10
Общая оценка / 5
  • Носите iPod в модном стиле Носите iPod в модном стиле Носите iPod в модном стиле
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    HipCase

    DLA28000H/10
    Общая оценка / 5

    Носите iPod в модном стиле

    Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HipCase

    Носите iPod в модном стиле

    Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах

    Носите iPod в модном стиле

    Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HipCase

    Носите iPod в модном стиле

    Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах

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      HipCase

      HipCase

      Итого:

      Носите iPod в модном стиле

      в удобном чехле с креплением для ремня

      • Для iPod
      • nano G3

      Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции

      Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.

      Доступ к разъему наушников, даже если устройство в чехле

      Этот чехол оснащен отверстием для доступа к разъему наушников, поэтому вы можете использовать устройство, когда оно находится в чехле.

      Внутренний кармашек для смарт-карт

      Небольшой внутренний карман удобен для хранения смарт-карт или мелочи.

      Кожаная отделка — роскошный дизайн и качество

      Этот чехол сделан из роскошной и надежной кожи, поэтому она обеспечивает стильную защиту устройства.

      Мягкая тканевая подкладка

      Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.

      Прочное крепление для ремня обеспечивает легкий доступ

      Прочное крепление для ремня защищает устройство, когда оно находится на ремне, в кармане или на ремне сумки, поскольку оно всегда находится под рукой.

      • Размеры упаковки

        Высота
        20,32  см
        Ширина
        11,43  см
        Глубина
        3,81  см
        Вес брутто
        0,071  кг
        Вес упаковки
        0,04  кг
        Вес нетто
        0,031  кг
        EAN
        87 12581 43065 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внешняя упаковка

        Высота
        41  см
        Ширина
        25,6  см
        Длина
        34,5  см
        Вес брутто
        3,1  кг
        Вес упаковки
        1,984  кг
        Вес нетто
        1,116  кг
        GTIN
        2 87 12581 43065 2
        Количество потребительских упаковок
        36

      • Внутренняя упаковка

        Высота
        11,43  см
        Ширина
        20,95  см
        Длина
        24,13  см
        Вес брутто
        0,425  кг
        Вес упаковки
        0,239  кг
        Вес нетто
        0,186  кг
        GTIN
        1 87 12581 43065 5
        Количество потребительских упаковок
        6

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