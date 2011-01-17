Защита от повреждений и скольжения
Силиконовый чехол оснащен защитой-амортизатором Philips EdgeDefense по краям, обеспечивающей удобство захвата и защиту от повреждений. Внутренний слой ShockStop также помогает распределять силу удара. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защита от повреждений и скольжения
Силиконовый чехол оснащен защитой-амортизатором Philips EdgeDefense по краям, обеспечивающей удобство захвата и защиту от повреждений. Внутренний слой ShockStop также помогает распределять силу удара. Узнать обо всех преимуществах
Защита от повреждений и скольжения
Силиконовый чехол оснащен защитой-амортизатором Philips EdgeDefense по краям, обеспечивающей удобство захвата и защиту от повреждений. Внутренний слой ShockStop также помогает распределять силу удара. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защита от повреждений и скольжения
Силиконовый чехол оснащен защитой-амортизатором Philips EdgeDefense по краям, обеспечивающей удобство захвата и защиту от повреждений. Внутренний слой ShockStop также помогает распределять силу удара. Узнать обо всех преимуществах
Силиконовый чехол с амортизатором по краям
Итого:
Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.
Входящая в комплект защитная пленка Surface Shield держится на экране устройства благодаря статическому притяжению. Таким образом устройство легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов.
Этот уникальный чехол изготовлен из термопластического полиуретана — высококачественного эластомера и обеспечивает плотное прилегание и ударопрочную защиту устройства.
Этот чехол сделан из мягкого силикона, который обеспечивает защиту плеера от царапин, а также защищает устройство от обычного износа.
Материал чехла покрывает кнопки регулировки громкости, что обеспечивает лучший контроль и защищает устройство.
Чехол EdgeDefense защищает края устройства, которые наиболее подвержены ударам. Он изготовлен из гибкого материала повышенной прочности и имеет коническую форму, что позволяет поглощать удары в наиболее уязвимых местах.
Материал ShockStop защищает устройства благодаря тройной конструкции стенок повышенной прочности, которая рассеивает силу удара. В отличие от сплошных поверхностей, сегментированная поверхность материала ShockShock эффективно препятствует вибрации.
Совместимость с iPod
Дизайн и отделка
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка