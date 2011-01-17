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Силиконовый чехол с амортизатором по краям

DLA4244/10
Общая оценка / 5
  • Защита от повреждений и скольжения Защита от повреждений и скольжения Защита от повреждений и скольжения
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    Силиконовый чехол с амортизатором по краям

    DLA4244/10
    Общая оценка / 5

    Защита от повреждений и скольжения

    Силиконовый чехол оснащен защитой-амортизатором Philips EdgeDefense по краям, обеспечивающей удобство захвата и защиту от повреждений. Внутренний слой ShockStop также помогает распределять силу удара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Силиконовый чехол с амортизатором по краям

    Защита от повреждений и скольжения

    Силиконовый чехол оснащен защитой-амортизатором Philips EdgeDefense по краям, обеспечивающей удобство захвата и защиту от повреждений. Внутренний слой ShockStop также помогает распределять силу удара. Узнать обо всех преимуществах

    Защита от повреждений и скольжения

    Силиконовый чехол оснащен защитой-амортизатором Philips EdgeDefense по краям, обеспечивающей удобство захвата и защиту от повреждений. Внутренний слой ShockStop также помогает распределять силу удара. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Силиконовый чехол с амортизатором по краям

    Защита от повреждений и скольжения

    Силиконовый чехол оснащен защитой-амортизатором Philips EdgeDefense по краям, обеспечивающей удобство захвата и защиту от повреждений. Внутренний слой ShockStop также помогает распределять силу удара. Узнать обо всех преимуществах

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      Силиконовый чехол с амортизатором по краям

      Силиконовый чехол с амортизатором по краям

      Итого:

      Защита от повреждений и скольжения

      для лучшего поглощения ударов

      • для iPod touch 4G

      Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции

      Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.

      Защита экрана Surface Shield входит в комплект

      Входящая в комплект защитная пленка Surface Shield держится на экране устройства благодаря статическому притяжению. Таким образом устройство легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов.

      Плотно прилегающий ударопрочный чехол

      Этот уникальный чехол изготовлен из термопластического полиуретана — высококачественного эластомера и обеспечивает плотное прилегание и ударопрочную защиту устройства.

      Силикон предотвращает скольжение и обеспечивает защиту

      Этот чехол сделан из мягкого силикона, который обеспечивает защиту плеера от царапин, а также защищает устройство от обычного износа.

      Кнопки с покрытием для надежной защиты

      Материал чехла покрывает кнопки регулировки громкости, что обеспечивает лучший контроль и защищает устройство.

      Поглощает сотрясения и удары, защищая края

      Чехол EdgeDefense защищает края устройства, которые наиболее подвержены ударам. Он изготовлен из гибкого материала повышенной прочности и имеет коническую форму, что позволяет поглощать удары в наиболее уязвимых местах.

      Конструкция Honeycomb снижает вибрацию и рассеивает силу удара

      Материал ShockStop защищает устройства благодаря тройной конструкции стенок повышенной прочности, которая рассеивает силу удара. В отличие от сплошных поверхностей, сегментированная поверхность материала ShockShock эффективно препятствует вибрации.

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        iPod touch

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Прозрачный и черный
        Материалы
        Силикон с твердостью 2 дюрометра

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Высота
        17,8  см
        Ширина
        12,7  см
        Глубина
        2,5  см
        Вес брутто
        0,066  кг
        Вес нетто
        0,017  кг
        Вес упаковки
        0,049  кг
        EAN
        87 12581 59246 2

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        36
        Длина
        46  см
        Ширина
        23  см
        Высота
        37,5  см
        Вес брутто
        4,0516  кг
        Вес нетто
        0,612  кг
        Вес упаковки
        3,4396  кг
        GTIN
        2 87 12581 59246 6

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        6
        Длина
        17,5  см
        Ширина
        14  см
        Высота
        20,3  см
        Вес брутто
        0,5494  кг
        Вес нетто
        0,102  кг
        Вес упаковки
        0,4474  кг
        GTIN
        1 87 12581 59246 9

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