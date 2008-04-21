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Автомобильное зарядное устройство

DLA5556/10
Общая оценка / 5
  • Заряжайте iPod в поездках Заряжайте iPod в поездках Заряжайте iPod в поездках
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    Автомобильное зарядное устройство

    DLA5556/10
    Общая оценка / 5

    Заряжайте iPod в поездках

    Автоматическое зарядное устройство оснащено интеллектуальным индикатором состояния. Вы можете с одного взгляда определить состояние зарядки iPod. К тому же устройство оснащено предохранителем от скачков напряжения и растягивающимся кабелем для дополнительного удобства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильное зарядное устройство

    Заряжайте iPod в поездках

    Автоматическое зарядное устройство оснащено интеллектуальным индикатором состояния. Вы можете с одного взгляда определить состояние зарядки iPod. К тому же устройство оснащено предохранителем от скачков напряжения и растягивающимся кабелем для дополнительного удобства. Узнать обо всех преимуществах

    Заряжайте iPod в поездках

    Автоматическое зарядное устройство оснащено интеллектуальным индикатором состояния. Вы можете с одного взгляда определить состояние зарядки iPod. К тому же устройство оснащено предохранителем от скачков напряжения и растягивающимся кабелем для дополнительного удобства. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильное зарядное устройство

    Заряжайте iPod в поездках

    Автоматическое зарядное устройство оснащено интеллектуальным индикатором состояния. Вы можете с одного взгляда определить состояние зарядки iPod. К тому же устройство оснащено предохранителем от скачков напряжения и растягивающимся кабелем для дополнительного удобства. Узнать обо всех преимуществах

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      Автомобильное зарядное устройство

      Автомобильное зарядное устройство

      Итого:

      Заряжайте iPod в поездках

      с интеллектуальным световым индикатором состояния

      • Для iPod
      Светодиодный индикатор питания для наглядности

      Светодиодный индикатор питания для наглядности

      Светодиодный индикатор питания для четкой наглядности зарядки.

      Зарядка от источника 12 В

      Безопасная зарядка iPod от дополнительного источника 12 В для неограниченного времени воспроизведения.

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 39485 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Глубина
        14,65  см
        Ширина
        8,89  см
        Высота
        3,81  см
        Вес брутто
        0,3  кг
        Вес упаковки
        0,2  кг
        Вес нетто
        0,1  кг

      • Внутренняя упаковка

        GTIN
        1 87 12581 39485 8
        Количество потребительских упаковок
        6
        Высота
        10  см
        Ширина
        20  см
        Длина
        26  см
        Вес брутто
        0,7  кг
        Вес упаковки
        0,1  кг
        Вес нетто
        0,6  кг

      • Внешняя упаковка

        GTIN
        2 87 12581 39485 5
        Количество потребительских упаковок
        36
        Высота
        36  см
        Ширина
        25  см
        Длина
        39  см
        Вес брутто
        4,2  кг
        Вес упаковки
        0,6  кг
        Вес нетто
        3,6  кг

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