Стильная защита iPod
Поместите устройство в чехол Jam Jacket: несоскальзывающий силиконовый чехол, создающий фиксируемый защитный слой для iPhone. Этот высококачественный, противопылевый силиконовый чехол обладает выпуклой текстурой, защитой углов и встроенной возможностью укладки наушников. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стильная защита iPod
Поместите устройство в чехол Jam Jacket: несоскальзывающий силиконовый чехол, создающий фиксируемый защитный слой для iPhone. Этот высококачественный, противопылевый силиконовый чехол обладает выпуклой текстурой, защитой углов и встроенной возможностью укладки наушников. Узнать обо всех преимуществах
Стильная защита iPod
Поместите устройство в чехол Jam Jacket: несоскальзывающий силиконовый чехол, создающий фиксируемый защитный слой для iPhone. Этот высококачественный, противопылевый силиконовый чехол обладает выпуклой текстурой, защитой углов и встроенной возможностью укладки наушников. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стильная защита iPod
Поместите устройство в чехол Jam Jacket: несоскальзывающий силиконовый чехол, создающий фиксируемый защитный слой для iPhone. Этот высококачественный, противопылевый силиконовый чехол обладает выпуклой текстурой, защитой углов и встроенной возможностью укладки наушников. Узнать обо всех преимуществах
Jam Jacket
Итого:
Встроенная система хранения кабеля и наушников на задней части чехла позволяет убрать излишек кабеля и защитить наушники Apple.
Этот чехол сделан из мягкого силикона, который обеспечивает защиту плеера от царапин, а также защищает устройство от обычного износа.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка