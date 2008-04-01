Носите iPod в модном стиле

Надежный чехол в стиле фолио HipCase защищает iPod благодаря роскошной коже. Используйте прочный фиксатор для ношения на ремне, чтобы iPod был всегда под рукой и открывайте откидной клапан с подкладкой, идеальный для смарт-карт или мелочи. Узнать обо всех преимуществах