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VideoShell

DLA91001H/10
Общая оценка / 5
  • Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия
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    VideoShell

    DLA91001H/10
    Общая оценка / 5

    Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия

    Прочный и прозрачный, VideoShell обеспечивает iPod кристально прозрачную защиту. Поликарбонатовый корпус оснащен встроенной настольной подставкой для просмотра видео без использования рук на любой плоской поверхности. Входящая в комплект пленка Surface Shield обеспечивает защиту экрана Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    VideoShell

    Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия

    Прочный и прозрачный, VideoShell обеспечивает iPod кристально прозрачную защиту. Поликарбонатовый корпус оснащен встроенной настольной подставкой для просмотра видео без использования рук на любой плоской поверхности. Входящая в комплект пленка Surface Shield обеспечивает защиту экрана Узнать обо всех преимуществах

    Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия

    Прочный и прозрачный, VideoShell обеспечивает iPod кристально прозрачную защиту. Поликарбонатовый корпус оснащен встроенной настольной подставкой для просмотра видео без использования рук на любой плоской поверхности. Входящая в комплект пленка Surface Shield обеспечивает защиту экрана Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    VideoShell

    Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия

    Прочный и прозрачный, VideoShell обеспечивает iPod кристально прозрачную защиту. Поликарбонатовый корпус оснащен встроенной настольной подставкой для просмотра видео без использования рук на любой плоской поверхности. Входящая в комплект пленка Surface Shield обеспечивает защиту экрана Узнать обо всех преимуществах

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      VideoShell

      VideoShell

      Итого:

      Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия

      со встроенной настольной подставкой

      • для iPod classic

      Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции

      Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.

      Встроенная настольная подставка для простого просмотра видео

      Встроенная настольная подставка на задней части чехла обеспечивает удобный просмотр видео без помощи рук на любой плоской поверхности.

      Кристально-прозрачный поликарбонатовый чехол

      Этот прочный чехол сделан из поликарбоната, поэтому обеспечивает надежную и прозрачную защиту устройства.

      Защита экрана Surface Shield входит в комплект

      Входящая в комплект защитная пленка Surface Shield держится на экране устройства благодаря статическому притяжению. Таким образом устройство легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов.

      • Размеры упаковки

        Высота
        20,32  см
        Ширина
        13,97  см
        Глубина
        3,81  см
        Вес брутто
        0,099  кг
        Вес упаковки
        0,06  кг
        Вес нетто
        0,039  кг
        EAN
        87 12581 43208 9
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внутренняя упаковка

        Высота
        21,59  см
        Ширина
        12,7  см
        Длина
        24,13  см
        Вес брутто
        0,593  кг
        Вес упаковки
        0,359  кг
        Вес нетто
        0,234  кг
        GTIN
        1 87 12581 43208 6
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Высота
        45,7  см
        Ширина
        24  см
        Длина
        45,4  см
        Вес брутто
        5,2  кг
        Вес упаковки
        3,796  кг
        Вес нетто
        1,404  кг
        GTIN
        2 87 12581 43208 3
        Количество потребительских упаковок
        36

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