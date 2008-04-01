Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия
Прочный и прозрачный, VideoShell обеспечивает iPod кристально прозрачную защиту. Поликарбонатовый корпус оснащен встроенной настольной подставкой для просмотра видео без использования рук на любой плоской поверхности. Входящая в комплект пленка Surface Shield обеспечивает защиту экрана Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия
Прочный и прозрачный, VideoShell обеспечивает iPod кристально прозрачную защиту. Поликарбонатовый корпус оснащен встроенной настольной подставкой для просмотра видео без использования рук на любой плоской поверхности. Входящая в комплект пленка Surface Shield обеспечивает защиту экрана Узнать обо всех преимуществах
Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия
Прочный и прозрачный, VideoShell обеспечивает iPod кристально прозрачную защиту. Поликарбонатовый корпус оснащен встроенной настольной подставкой для просмотра видео без использования рук на любой плоской поверхности. Входящая в комплект пленка Surface Shield обеспечивает защиту экрана Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защищает iPod при помощи прозрачного покрытия
Прочный и прозрачный, VideoShell обеспечивает iPod кристально прозрачную защиту. Поликарбонатовый корпус оснащен встроенной настольной подставкой для просмотра видео без использования рук на любой плоской поверхности. Входящая в комплект пленка Surface Shield обеспечивает защиту экрана Узнать обо всех преимуществах
VideoShell
Итого:
Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.
Встроенная настольная подставка на задней части чехла обеспечивает удобный просмотр видео без помощи рук на любой плоской поверхности.
Этот прочный чехол сделан из поликарбоната, поэтому обеспечивает надежную и прозрачную защиту устройства.
Входящая в комплект защитная пленка Surface Shield держится на экране устройства благодаря статическому притяжению. Таким образом устройство легко приклеивается и отклеивается, не оставляя липких следов.
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка