Тренировка с iPod

Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий, а после тренировки его можно закрепить на поясе или на ремне сумки. Узнать обо всех преимуществах