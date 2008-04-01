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Action Jacket

DLA91428H/10
Общая оценка / 5
  • Тренировка с iPod Тренировка с iPod Тренировка с iPod
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    Action Jacket

    DLA91428H/10
    Общая оценка / 5

    Тренировка с iPod

    Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий, а после тренировки его можно закрепить на поясе или на ремне сумки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Action Jacket

    Тренировка с iPod

    Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий, а после тренировки его можно закрепить на поясе или на ремне сумки. Узнать обо всех преимуществах

    Тренировка с iPod

    Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий, а после тренировки его можно закрепить на поясе или на ремне сумки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Action Jacket

    Тренировка с iPod

    Хотите, чтобы iPod был с вами и на тренировке, и на отдыхе? Тогда Action Jacket — идеальное решение. Используйте этот чехол с регулируемым наручным ремешком во время спортивных занятий, а после тренировки его можно закрепить на поясе или на ремне сумки. Узнать обо всех преимуществах

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      Action Jacket

      Action Jacket

      Итого:

      Тренировка с iPod

      в неопреновом чехле с креплением и наручным ремешком

      • для iPod classic

      Спортивный ремешок на руку с регулируемой длиной для максимального комфорта

      Наручный ремешок с регулируемой длиной подходит для руки любого размера, а надежный фиксатор на "липучке" позволяет носить устройство во время занятий спортом или активного движения.

      Прозрачное окошко для защиты экрана при воспроизведении

      Во время занятий спортом, это прозрачное окошко обеспечивает защиту экрана устройства, позволяя им управлять.

      Влагонепроницаемый неопрен защищает устройство от попадания пота

      Этот неопреновый чехол обеспечивает смягчающий, влагонепроницаемый слой, защищая устройство от попадания пота и других веществ во время занятий спортом.

      Съемное крепление для ремня

      Крепление для ремня обеспечивает возможность крепления чехла на одежде или ремне сумки, чтобы держать устройство под рукой, и возможность отсоединить его при необходимости.

      Поворачиваемое крепление для ремня для удобного выбора положения

      Это крепление служит для фиксации устройства на ремне, поясе, кармане или ремешке сумки, чтобы оно всегда находилось под рукой. Крепление также имеет возможность вращения для выбора положения устройства.

      • Размеры упаковки

        Высота
        20,32  см
        Ширина
        13,97  см
        Глубина
        0,81  см
        Вес брутто
        0,133  кг
        Вес упаковки
        0,057  кг
        Вес нетто
        0,076  кг
        EAN
        87 12581 43069 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внутренняя упаковка

        Высота
        13,97  см
        Ширина
        20,955  см
        Длина
        21,59  см
        Вес брутто
        0,798  кг
        Вес упаковки
        0,342  кг
        Вес нетто
        0,456  кг
        GTIN
        1 87 12581 43069 3
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Высота
        46,2  см
        Ширина
        24  см
        Длина
        43,8  см
        Вес брутто
        6  кг
        Вес упаковки
        3,264  кг
        Вес нетто
        2,736  кг
        GTIN
        2 87 12581 43069 0
        Количество потребительских упаковок
        36

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