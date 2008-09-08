Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине
Благодаря интеллектуальному передатчику TransDock, iPod можно слушать в машине через стереосистему. Одним нажатием передатчик IntelliTune найдет идеальную частоту для передачи данных с iPod через FM-радио в машине. Безопасные держатели и зарядные устройства iPod и крепления для удобного положения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине
Благодаря интеллектуальному передатчику TransDock, iPod можно слушать в машине через стереосистему. Одним нажатием передатчик IntelliTune найдет идеальную частоту для передачи данных с iPod через FM-радио в машине. Безопасные держатели и зарядные устройства iPod и крепления для удобного положения. Узнать обо всех преимуществах
Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине
Благодаря интеллектуальному передатчику TransDock, iPod можно слушать в машине через стереосистему. Одним нажатием передатчик IntelliTune найдет идеальную частоту для передачи данных с iPod через FM-радио в машине. Безопасные держатели и зарядные устройства iPod и крепления для удобного положения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине
Благодаря интеллектуальному передатчику TransDock, iPod можно слушать в машине через стереосистему. Одним нажатием передатчик IntelliTune найдет идеальную частоту для передачи данных с iPod через FM-радио в машине. Безопасные держатели и зарядные устройства iPod и крепления для удобного положения. Узнать обо всех преимуществах
TransDock
Итого:
Можно слушать музыку в машине через стереосистему, подключив другое устройство через линейный вход. Для передачи данных через стереосистему автомобиля с других устройств (например, с ноутбука или персональной игровой приставки) предусмотрен специальный кабель.
Через аудио/видео выход можно легко подключить аудиоустройство непосредственно к стереосистеме автомобиля. Чтобы воспроизводить аудио своего устройства через стереосистему автомобиля, используйте кассетный адаптер или подключите устройство через линейный вход аудиосистемы автомобиля с помощью миникабеля.
С помощью порта аудио/видео выхода можно воспроизводить видеофайлы, сохраненные в устройстве, через автомобильную мультимедийную систему. Просто подключите соответствующий кабель и смотрите видео в пути.
FM-передатчик транслирует аудиоконтент вашего устройства через радио в машине, используя открытую частоту FM, что позволяет слушать музыку в дороге.
Безопасная зарядка iPod от дополнительного источника 12 В для неограниченного времени воспроизведения.
Надежно закрепите iPod в салоне автомобиля с помощью гибкого и поворотного держателя. Он обеспечивает наиболее удобное положение, в то же время поворотная основа позволяет легко и быстро просматривать содержимое iPod в горизонтальном положении.
После нажатия на кнопку один раз IntelliTune сканирует радиоканалы, выполняя поиск открытых частот FM. Вы сразу же узнаете, какую станцию можно использовать для воспроизведения аудиоконтента с вашего устройства через FM-радио в автомобиле.
Передатчик легок и прост в использовании и не требует установки. Просто подключите его в любую авторозетку на 12 вольт и наслаждайтесь музыкой.
Можно легко запрограммировать и вызывать свои любимые радиочастоты, которые используются для передачи аудиоконтента с вашего устройства через FM-радио.
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка