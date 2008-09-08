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TransDock

DLA93050/10
Общая оценка / 5
  • Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине
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    TransDock

    DLA93050/10
    Общая оценка / 5

    Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине

    Благодаря интеллектуальному передатчику TransDock, iPod можно слушать в машине через стереосистему. Одним нажатием передатчик IntelliTune найдет идеальную частоту для передачи данных с iPod через FM-радио в машине. Безопасные держатели и зарядные устройства iPod и крепления для удобного положения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    TransDock

    Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине

    Благодаря интеллектуальному передатчику TransDock, iPod можно слушать в машине через стереосистему. Одним нажатием передатчик IntelliTune найдет идеальную частоту для передачи данных с iPod через FM-радио в машине. Безопасные держатели и зарядные устройства iPod и крепления для удобного положения. Узнать обо всех преимуществах

    Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине

    Благодаря интеллектуальному передатчику TransDock, iPod можно слушать в машине через стереосистему. Одним нажатием передатчик IntelliTune найдет идеальную частоту для передачи данных с iPod через FM-радио в машине. Безопасные держатели и зарядные устройства iPod и крепления для удобного положения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    TransDock

    Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине

    Благодаря интеллектуальному передатчику TransDock, iPod можно слушать в машине через стереосистему. Одним нажатием передатчик IntelliTune найдет идеальную частоту для передачи данных с iPod через FM-радио в машине. Безопасные держатели и зарядные устройства iPod и крепления для удобного положения. Узнать обо всех преимуществах

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      TransDock

      TransDock

      Итого:

      Слушайте, заряжайте и устанавливайте iPod в машине

      плюс частотный определитель с технологией IntelliTune

      • с технологией IntelliTune
      • Для iPod

      Через разъемы линейного входа можно передавать аудио с других устройств

      Можно слушать музыку в машине через стереосистему, подключив другое устройство через линейный вход. Для передачи данных через стереосистему автомобиля с других устройств (например, с ноутбука или персональной игровой приставки) предусмотрен специальный кабель.

      Подключитесь к линейному входу автомобильной стереосистемы или к кассетной деке через А/В выход

      Через аудио/видео выход можно легко подключить аудиоустройство непосредственно к стереосистеме автомобиля. Чтобы воспроизводить аудио своего устройства через стереосистему автомобиля, используйте кассетный адаптер или подключите устройство через линейный вход аудиосистемы автомобиля с помощью миникабеля.

      Смотрите видео на автомобильной мультимедийной системе через аудио/видео выход

      С помощью порта аудио/видео выхода можно воспроизводить видеофайлы, сохраненные в устройстве, через автомобильную мультимедийную систему. Просто подключите соответствующий кабель и смотрите видео в пути.

      FM-передатчик транслирует аудио через FM-радио в машине

      FM-передатчик транслирует аудиоконтент вашего устройства через радио в машине, используя открытую частоту FM, что позволяет слушать музыку в дороге.

      Зарядка от источника 12 В

      Безопасная зарядка iPod от дополнительного источника 12 В для неограниченного времени воспроизведения.

      Надежное крепление для салона автомобиля с гибким и поворотным держателем

      Надежно закрепите iPod в салоне автомобиля с помощью гибкого и поворотного держателя. Он обеспечивает наиболее удобное положение, в то же время поворотная основа позволяет легко и быстро просматривать содержимое iPod в горизонтальном положении.

      C помощью технологии IntelliTune можно найти открытые частоты FM в одно касание

      После нажатия на кнопку один раз IntelliTune сканирует радиоканалы, выполняя поиск открытых частот FM. Вы сразу же узнаете, какую станцию можно использовать для воспроизведения аудиоконтента с вашего устройства через FM-радио в автомобиле.

      Установка не требуется

      Передатчик легок и прост в использовании и не требует установки. Просто подключите его в любую авторозетку на 12 вольт и наслаждайтесь музыкой.

      4 программируемые предварительные настройки FM для быстрого вызова частот

      Можно легко запрограммировать и вызывать свои любимые радиочастоты, которые используются для передачи аудиоконтента с вашего устройства через FM-радио.

      • Размеры упаковки

        Глубина
        5,08  см
        Вес брутто
        0,28  кг
        Высота
        18,4  см
        Вес нетто
        0,15  кг
        Вес упаковки
        0,13  кг
        Ширина
        12,7  см
        EAN
        87 12581 43223 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,76  кг
        Высота
        20,3  см
        Длина
        38,6  см
        Вес нетто
        0,90  кг
        Вес упаковки
        0,86  кг
        Ширина
        10,7  см
        GTIN
        1 87 12581 43223 9
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        12,08  кг
        Высота
        42  см
        Длина
        39,4  см
        Вес нетто
        5,40  кг
        Вес упаковки
        6,68  кг
        Ширина
        12,5  см
        GTIN
        2 87 12581 43223 6
        Количество потребительских упаковок
        36

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