Воспроизведение и зарядка iPod в машине

В дороге можно слушать iPod через стереосистему автомобиля с помощью этого небольшого интеллектуального передатчика TransDock micro. Технология IntelliTune в одно касание позволяет найти идеальную частоту для передачи данных с вашего iPod через FM-радио в машине. Также производит подзарядку при подсоединении к iPod. Узнать обо всех преимуществах