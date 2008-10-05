Тренировка с GoGear
Тренируетесь ли вы или отдыхаете, вы хотите, чтобы GoGear был с вами? Тогда идеальным решением для вас будет Action Jacket. Используйте его с регулируемым наручным ремешком при занятиях спортом, и закрепляйте его на ремне или на ремне сумки после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренировка с GoGear
Тренируетесь ли вы или отдыхаете, вы хотите, чтобы GoGear был с вами? Тогда идеальным решением для вас будет Action Jacket. Используйте его с регулируемым наручным ремешком при занятиях спортом, и закрепляйте его на ремне или на ремне сумки после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
Тренировка с GoGear
Тренируетесь ли вы или отдыхаете, вы хотите, чтобы GoGear был с вами? Тогда идеальным решением для вас будет Action Jacket. Используйте его с регулируемым наручным ремешком при занятиях спортом, и закрепляйте его на ремне или на ремне сумки после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренировка с GoGear
Тренируетесь ли вы или отдыхаете, вы хотите, чтобы GoGear был с вами? Тогда идеальным решением для вас будет Action Jacket. Используйте его с регулируемым наручным ремешком при занятиях спортом, и закрепляйте его на ремне или на ремне сумки после тренировки. Узнать обо всех преимуществах
Action Jacket
Итого:
Наручный ремешок с регулируемой длиной подходит для руки любого размера, а надежный фиксатор на "липучке" позволяет носить устройство во время занятий спортом или активного движения.
Во время занятий спортом, это прозрачное окошко обеспечивает защиту экрана устройства, позволяя им управлять.
Этот неопреновый чехол обеспечивает смягчающий, влагонепроницаемый слой, защищая устройство от попадания пота и других веществ во время занятий спортом.
Это крепление служит для фиксации устройства на ремне, поясе, кармане или ремешке сумки, чтобы оно всегда находилось под рукой. Крепление также имеет возможность вращения для выбора положения устройства.
Прозрачное покрытие обеспечивает защиту, не мешая обзору устройства.
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка