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HipCase

DLP11003/10
Общая оценка / 5
  • Носите GoGear в модном стиле Носите GoGear в модном стиле Носите GoGear в модном стиле
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    HipCase

    DLP11003/10
    Общая оценка / 5

    Носите GoGear в модном стиле

    Стильный небольшой чехол. HipCase для GoGear отличается прочной поясной клипсой, которая позволяет держать устройство всегда под рукой. HipCase в форме конверта также обеспечивает встроенную защиту экрана с доступом к клавишам воспроизведения для управления всем GoGear. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HipCase

    Носите GoGear в модном стиле

    Стильный небольшой чехол. HipCase для GoGear отличается прочной поясной клипсой, которая позволяет держать устройство всегда под рукой. HipCase в форме конверта также обеспечивает встроенную защиту экрана с доступом к клавишам воспроизведения для управления всем GoGear. Узнать обо всех преимуществах

    Носите GoGear в модном стиле

    Стильный небольшой чехол. HipCase для GoGear отличается прочной поясной клипсой, которая позволяет держать устройство всегда под рукой. HipCase в форме конверта также обеспечивает встроенную защиту экрана с доступом к клавишам воспроизведения для управления всем GoGear. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    HipCase

    Носите GoGear в модном стиле

    Стильный небольшой чехол. HipCase для GoGear отличается прочной поясной клипсой, которая позволяет держать устройство всегда под рукой. HipCase в форме конверта также обеспечивает встроенную защиту экрана с доступом к клавишам воспроизведения для управления всем GoGear. Узнать обо всех преимуществах

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      HipCase

      HipCase

      Итого:

      Носите GoGear в модном стиле

      в удобном чехле с креплением для ремня

      • для GoGear
      • серии 5200

      Доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции

      Отверстия в чехле обеспечивают удобный доступ ко всем кнопкам управления и разъему док-станции, поэтому устройство можно использовать даже когда оно находится в чехле.

      Доступ к разъему наушников, даже если устройство в чехле

      Этот чехол оснащен отверстием для доступа к разъему наушников, поэтому вы можете использовать устройство, когда оно находится в чехле.

      Кожаная отделка — роскошный дизайн и качество

      Этот чехол сделан из роскошной и надежной кожи, поэтому она обеспечивает стильную защиту устройства.

      Мягкая тканевая подкладка

      Мягкое тканевое внутреннее покрытие этого чехла защищает покрытие устройства, когда оно находится внутри.

      Прочное крепление для ремня обеспечивает легкий доступ

      Прочное крепление для ремня защищает устройство, когда оно находится на ремне, в кармане или на ремне сумки, поскольку оно всегда находится под рукой.

      Чехол обеспечивает защиту экрана

      Прозрачное покрытие обеспечивает защиту, не мешая обзору устройства.

      • Совместимость

        Совместим с
        GoGear

      • Совместимость с GoGear

        Совместим с
        серия 5200

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Размеры упаковки

        Высота
        20,32  см
        Ширина
        13,97  см
        Глубина
        3,81  см
        Вес брутто
        0,098  кг
        Вес упаковки
        0,049  кг
        Вес нетто
        0,049  кг
        EAN
        87 12581 44753 3
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      • Внутренняя упаковка

        Высота
        14,605  см
        Ширина
        20,955  см
        Длина
        22,225  см
        Вес брутто
        0,587  кг
        Вес упаковки
        0,293  кг
        Вес нетто
        0,294  кг
        GTIN
        1 87 12581 44753 0
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Высота
        46,2  см
        Ширина
        24  см
        Длина
        43,8  см
        Вес брутто
        4,6  кг
        Вес упаковки
        2,836  кг
        Вес нетто
        1,764  кг
        GTIN
        2 87 12581 44753 7
        Количество потребительских упаковок
        36

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