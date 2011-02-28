Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор
Аккумуляторный блок обеспечивает длительное время разговора и просмотра видео. Дополнительный порт USB позволяет одновременно заряжать два устройства. Удобные функции включают в себя скрытый индикатор состояния питания и складную вилку-адаптер для удобного хранения и транспортировки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор
Аккумуляторный блок обеспечивает длительное время разговора и просмотра видео. Дополнительный порт USB позволяет одновременно заряжать два устройства. Удобные функции включают в себя скрытый индикатор состояния питания и складную вилку-адаптер для удобного хранения и транспортировки. Узнать обо всех преимуществах
Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор
Аккумуляторный блок обеспечивает длительное время разговора и просмотра видео. Дополнительный порт USB позволяет одновременно заряжать два устройства. Удобные функции включают в себя скрытый индикатор состояния питания и складную вилку-адаптер для удобного хранения и транспортировки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор
Аккумуляторный блок обеспечивает длительное время разговора и просмотра видео. Дополнительный порт USB позволяет одновременно заряжать два устройства. Удобные функции включают в себя скрытый индикатор состояния питания и складную вилку-адаптер для удобного хранения и транспортировки. Узнать обо всех преимуществах
Портативный аккумулятор
Итого:
Вилка этого зарядного устройства легко складывается для удобства хранения дома и в дороге.
Незаметный энергосберегающий светодиодный индикатор появляется при нажатии кнопки и позволяет быстро посмотреть уровень заряда аккумуляторного блока.
Если нет розетки или автомобильного зарядного устройства, можно зарядить аккумулятор благодаря удобному аккумуляторному блоку. Интеллектуальный аккумуляторный блок является источником питания, после отключения которого батарея iPod или iPhone остается полностью зараженной.
Превратите один разъем питания в двойную зарядную станцию! Зарядное устройство Philips оснащено двумя разъемами электропитания, поэтому с помощью кабелей USB к нему можно подключить два любимых устройства.
Не позволяйте действию остановиться! Батарейки обеспечивают необходимую мощность для продолжения игр, работы в Интернете, просмотра фильмов, прослушивания музыки и много другого.
Универсальный блок оснащен USB-разъемом для подключения устройств USB с помощью кабеля USB, прилагаемого к устройству или приобретенного отдельно.
Дополнительные 2 часа общения и просмотра видео
Совместимость
Питание
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка