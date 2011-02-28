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Портативный аккумулятор

DLP2280/10
Общая оценка / 5
  • Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор
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    Портативный аккумулятор

    DLP2280/10
    Общая оценка / 5

    Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор

    Аккумуляторный блок обеспечивает длительное время разговора и просмотра видео. Дополнительный порт USB позволяет одновременно заряжать два устройства. Удобные функции включают в себя скрытый индикатор состояния питания и складную вилку-адаптер для удобного хранения и транспортировки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный аккумулятор

    Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор

    Аккумуляторный блок обеспечивает длительное время разговора и просмотра видео. Дополнительный порт USB позволяет одновременно заряжать два устройства. Удобные функции включают в себя скрытый индикатор состояния питания и складную вилку-адаптер для удобного хранения и транспортировки. Узнать обо всех преимуществах

    Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор

    Аккумуляторный блок обеспечивает длительное время разговора и просмотра видео. Дополнительный порт USB позволяет одновременно заряжать два устройства. Удобные функции включают в себя скрытый индикатор состояния питания и складную вилку-адаптер для удобного хранения и транспортировки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативный аккумулятор

    Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор

    Аккумуляторный блок обеспечивает длительное время разговора и просмотра видео. Дополнительный порт USB позволяет одновременно заряжать два устройства. Удобные функции включают в себя скрытый индикатор состояния питания и складную вилку-адаптер для удобного хранения и транспортировки. Узнать обо всех преимуществах

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      Портативный аккумулятор

      Портативный аккумулятор

      Итого:

      Универсальное зарядное устройство и резервный аккумулятор

      заряжают 2 устройства, когда вы находитесь дома или в пути

      • Оптимально
      • для iPad, iPhone и iPod
      Складной штекер для компактного хранения

      Складной штекер для компактного хранения

      Вилка этого зарядного устройства легко складывается для удобства хранения дома и в дороге.

      Скрытый световой индикатор питания для быстрого определения состояния

      Незаметный энергосберегающий светодиодный индикатор появляется при нажатии кнопки и позволяет быстро посмотреть уровень заряда аккумуляторного блока.

      Можно использовать, когда рядом нет розетки, потому что он работает в любом месте

      Если нет розетки или автомобильного зарядного устройства, можно зарядить аккумулятор благодаря удобному аккумуляторному блоку. Интеллектуальный аккумуляторный блок является источником питания, после отключения которого батарея iPod или iPhone остается полностью зараженной.

      Двойная зарядка. Заряжайте два устройства одновременно

      Превратите один разъем питания в двойную зарядную станцию! Зарядное устройство Philips оснащено двумя разъемами электропитания, поэтому с помощью кабелей USB к нему можно подключить два любимых устройства.

      Питание для игр, просмотра фильмов, работы в Интернете, прослушивания музыки и многого другого

      Не позволяйте действию остановиться! Батарейки обеспечивают необходимую мощность для продолжения игр, работы в Интернете, просмотра фильмов, прослушивания музыки и много другого.

      Совместим с большинством устройств USB

      Универсальный блок оснащен USB-разъемом для подключения устройств USB с помощью кабеля USB, прилагаемого к устройству или приобретенного отдельно.

      Дополнительные 2 часа общения и просмотра видео

      Дополнительные 2 часа общения и просмотра видео

      • Совместимость

        Совместим с
        • iPad
        • iPod
        • iPhone

      • Питание

        Выходная мощность
        2,1 А
        Входная мощность
        100-240 В ~ 0,2 А (макс)

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Коробка
        Количество изделий в упаковке
        1
        Высота
        17,2  см
        Ширина
        13  см
        Глубина
        8,4  см
        Вес брутто
        0,3  кг
        Вес нетто
        0,2  кг
        Вес упаковки
        0,1  кг
        EAN
        87 12581 59473 2

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        36
        Длина
        52,8  см
        Ширина
        43  см
        Высота
        38,8  см
        Вес брутто
        15,3  кг
        Вес нетто
        7,2  кг
        Вес упаковки
        8,1  кг
        GTIN
        2 87 12581 59473 6

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        6
        Длина
        51,8  см
        Ширина
        14  см
        Высота
        18,7  см
        Вес брутто
        2,2  кг
        Вес нетто
        1,2  кг
        Вес упаковки
        1  кг
        GTIN
        2 87 12581 59473 6

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