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Зарядная станция для кемпинга и поездок
Мощная зарядная станция 128 000 мА-ч для всех ваших устройств. Идеально для кемпинга
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Зарядная станция для кемпинга и поездок
Мощная зарядная станция 128 000 мА-ч для всех ваших устройств. Идеально для кемпинга
Зарядная станция для кемпинга и поездок
Мощная зарядная станция 128 000 мА-ч для всех ваших устройств. Идеально для кемпинга
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Зарядная станция для кемпинга и поездок
Мощная зарядная станция 128 000 мА-ч для всех ваших устройств. Идеально для кемпинга
Портативный аккумулятор
Цена магазина Philips
Итого:
Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.
Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.
USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.
Аксессуары
Совместимость
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Питание