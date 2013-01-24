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    Портативный аккумулятор

    DLP8088NC/00
    Общая оценка / 5
    • Зарядная станция для кемпинга и поездок Зарядная станция для кемпинга и поездок Зарядная станция для кемпинга и поездок
      -{discount-value}

      Портативный аккумулятор

      DLP8088NC/00
      Общая оценка / 5

      Зарядная станция для кемпинга и поездок

      Мощная зарядная станция 128 000 мА-ч для всех ваших устройств. Идеально для кемпинга

      Портативный аккумулятор

      Зарядная станция для кемпинга и поездок

      Мощная зарядная станция 128 000 мА-ч для всех ваших устройств. Идеально для кемпинга

      Зарядная станция для кемпинга и поездок

      Мощная зарядная станция 128 000 мА-ч для всех ваших устройств. Идеально для кемпинга

      Портативный аккумулятор

      Зарядная станция для кемпинга и поездок

      Мощная зарядная станция 128 000 мА-ч для всех ваших устройств. Идеально для кемпинга

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        Портативный аккумулятор

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        Зарядная станция для кемпинга и поездок

        Макс. 11 устройств

        Можно использовать в любом месте, даже если рядом нет источника питания!

        Если рядом нет ни сетевого, ни автомобильного зарядного устройства, Вы можете зарядить аккумулятор благодаря удобному портативному источнику питания. Интеллектуальное портативное зарядное устройство сначала отдает свой заряд, так что если Вы использовали устройство во время зарядки, после отключения источника питания Ваше устройство останется полностью заряженным.

        Технология беспроводной зарядки Qi

        Технология беспроводной зарядки Qi используется в различных смартфонах и других мобильных устройствах. Беспроводные зарядные устройства Philips совместимы с телефонами и другими устройствами, поддерживающими технологию индукционной зарядки Qi. Чтобы выполнить зарядку, достаточно положить устройство на панель.

        Порт USB-C с поддержкой Power Delivery

        USB-C — это новейший интерфейс зарядки, который используется в мобильных устройствах последних поколений, например смартфонах, камерах видеонаблюдения и планшетах. Power Delivery (PD) — это новый стандарт подачи питания USB, определяющий стандартные значения подачи питания для сетей 15 Вт, 27 Вт, 45 Вт и до 100 Вт.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Кабели
          Кабель для зарядки

        • Совместимость

          Подходит для следующих моделей
          Устройства с зарядкой через USB

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 48 95229 10730 1
          Количество потребительских упаковок
          2

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 10730 4

        • Питание

          Емкость аккумулятора
          128000 мА-ч
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Выходная мощность
          460,8 Вт*ч
          2 USB-C с PD (каждый с поддержкой макс. 60 Вт) 4 USB-A (2 разъема с QC 3.0) 2 перем. тока (220 В/50 Гц) 2 Qi (каждый макс. 10 Вт) 1 автомобильная розетка пост. тока 96 Вт @ 12 В/8 А
          Входная мощность
          Переменный и постоянный ток
          220 В/50 Гц перем. тока прибл. 6 ч 12 В пост. тока (автомобильная розетка) прибл. 10 ч

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