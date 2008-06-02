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TransCast FM

DLV2007/10
Общая оценка / 5
  • Слушайте свою музыку на любом FM-радио Слушайте свою музыку на любом FM-радио Слушайте свою музыку на любом FM-радио
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    TransCast FM

    DLV2007/10
    Общая оценка / 5

    Слушайте свою музыку на любом FM-радио

    Воспроизводите аудиозаписи с плеера MP3 или любого аудиоустройства на любом радиоприемнике FM - в автомобиле или дома. Простая передача любой частоты FM при помощи простого TransCast FM. Установка не нужна. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    TransCast FM

    Слушайте свою музыку на любом FM-радио

    Воспроизводите аудиозаписи с плеера MP3 или любого аудиоустройства на любом радиоприемнике FM - в автомобиле или дома. Простая передача любой частоты FM при помощи простого TransCast FM. Установка не нужна. Узнать обо всех преимуществах

    Слушайте свою музыку на любом FM-радио

    Воспроизводите аудиозаписи с плеера MP3 или любого аудиоустройства на любом радиоприемнике FM - в автомобиле или дома. Простая передача любой частоты FM при помощи простого TransCast FM. Установка не нужна. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    TransCast FM

    Слушайте свою музыку на любом FM-радио

    Воспроизводите аудиозаписи с плеера MP3 или любого аудиоустройства на любом радиоприемнике FM - в автомобиле или дома. Простая передача любой частоты FM при помощи простого TransCast FM. Установка не нужна. Узнать обо всех преимуществах

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      TransCast FM

      TransCast FM

      Итого:

      Слушайте свою музыку на любом FM-радио

      благодаря универсальному передатчику FM

      • Универсальная

      Воспроизводите через свою домашнюю/автомобильную стерео АС

      Наслаждайтесь музыкой без ограничений, используя домашнюю или автомобильную стереосистему.

      Настройка FM для полного диапазона

      В диапазоне 88.1 - 107.9 идеальная передача звука. Выбирайте открытую частоту для минимизации помех.

      Универсальное использование

      Передатчик работает с любым цифровым музыкальным плеером с разъемом 3,5 мм.

      • Размеры упаковки

        Высота
        5,65  см
        Ширина
        8,8  см
        Глубина
        14,5  см
        Вес брутто
        0,428  кг
        Вес упаковки
        0,028  кг
        Вес нетто
        0,4  кг

      • Внутренняя упаковка

        Высота
        31,2  см
        Ширина
        21,5  см
        Длина
        41,2  см
        Вес брутто
        2,5667  кг
        Вес упаковки
        0,1667  кг
        Вес нетто
        2,4  кг

      • Внешняя упаковка

        Высота
        41,5  см
        Ширина
        29,4  см
        Длина
        44,2  см
        Вес брутто
        15,4  кг
        Вес упаковки
        1  кг
        Вес нетто
        14,4  кг

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