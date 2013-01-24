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    Pocket Memo

    Цифровой диктофон

    DPM8000/00
    Общая оценка / 5
    • Превосходное качество записи Превосходное качество записи Превосходное качество записи
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      Pocket Memo Цифровой диктофон

      DPM8000/00
      Общая оценка / 5

      Превосходное качество записи

      Pocket Memo — это диктофон нового уровня. Инновационная технология 3D Mic обеспечивает превосходное качество аудиофайлов, независимо от условий, в которых выполняется запись. Узнать обо всех преимуществах

      Pocket Memo Цифровой диктофон

      Превосходное качество записи

      Pocket Memo — это диктофон нового уровня. Инновационная технология 3D Mic обеспечивает превосходное качество аудиофайлов, независимо от условий, в которых выполняется запись. Узнать обо всех преимуществах

      Превосходное качество записи

      Pocket Memo — это диктофон нового уровня. Инновационная технология 3D Mic обеспечивает превосходное качество аудиофайлов, независимо от условий, в которых выполняется запись. Узнать обо всех преимуществах

      Pocket Memo Цифровой диктофон

      Превосходное качество записи

      Pocket Memo — это диктофон нового уровня. Инновационная технология 3D Mic обеспечивает превосходное качество аудиофайлов, независимо от условий, в которых выполняется запись. Узнать обо всех преимуществах

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        Pocket Memo

        Pocket Memo

        Цифровой диктофон

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Превосходное качество записи

        благодаря технологии 3D Mic

        • Ползунковый переключатель

        Система 3D Mic для наилучшего качества аудиозаписи

        Революционная технология 3D Mic использует встроенные микрофоны для обеспечения превосходного качества аудиозаписей: всенаправленный микрофон захватывает звук на 360 градусов и идеально подходит для записи с разных источников, например во время встреч, а однонаправленный микрофон создан специально для записи голоса и улучшенного распознавания речи.

        Режим Classic для простого и удобного управления

        Многие пользователи по-прежнему отдают предпочтение своим аналоговым устройствам, ценя их простоту и удобство. Режим Classic обеспечивает легкость в управлении, присущую аналоговым устройствам, а также доступ ко всем преимуществам цифровой технологии при использовании только основных функций диктофона.

        Док-станция для быстрой зарядки аккумулятора

        Устойчивая и высококачественная док-станция обеспечивает быструю зарядку и автоматическую передачу ваших записей на компьютер. При подключении дополнительной педали управления док-станция позволяет выполнять запись и расшифровку в режиме hands-free даже без подключения к ПК.

        Датчики освещенности и движения для увеличения времени работы от аккумулятора

        Для удобной зарядки литий-ионного аккумулятора высокой емкости в устройстве предусмотрен стандартный разъем micro-USB. Встроенные датчики освещенности и движения позволяют увеличивать время работы от аккумулятора. Инновационные технологии регулирует яркость дисплея и автоматически переключает устройство в режим ожидания, если оно не используется, чтобы диктофон всегда был готов к работе в нужный для вас момент.

        Шифрование данных и блокировка устройства с помощью PIN-кода для обеспечения высокого уровня защиты данных

        Улучшенный стандарт шифрования (AES или алгоритм Rijndael) позволяет выполнять шифрование записей в режиме реального времени с использованием 256-битного ключа. Стандарт AES обеспечивает очень высокий уровень защиты и одобрен правительством США для шифрования информации с высокой степенью секретности. Самому устройству можно назначить PIN-код для защиты от несанкционированного использования или воспроизведения записей.

        Встроенный сканнер штрих-кодов для эффективного ведения документооборота

        Встроенный сканер штрих-кодов позволяет выполнять привязку данных клиента или пациента к записи с помощью простого сканирования штрих-кода, в том числе с экрана. Это гарантирует безошибочное присвоение идентификатора клиента или пациента и ускоряет процесс документооборота.

        Большой цветной дисплей для удобства использования

        Большой полноцветный дисплей воспроизводит четкое изображение для быстрого и удобного просмотра отображаемой информации. Удобный пользовательский интерфейс для интуитивно понятного управления делает работу с устройством намного проще.

        Встроенный датчик движения для автоматического выбора микрофона

        Встроенный датчик движения определяет местоположение устройства (на столе или в руках пользователя) для выбора микрофона в соответствии с условиями, в которых выполняется запись. Датчик движения автоматически переключает устройство в режим ожидания, если оно не используется. Как только пользователь возьмет в руки Pocket Memo, устройство будет готово к работе через несколько секунд.

        Поддержка удаленного управления для развертывания и обслуживания

        Программное обеспечение Philips SpeechExec Remote Device Manager позволяет ИТ-администраторам централизованно управлять, настраивать и обновлять аппаратное обеспечение диктофонов Philips, экономя ценное время и ресурсы. Управление настройками устройств отдельных пользователей, групп пользователей, команд или целой организации легко выполняется удаленно.

        Прочный корпус из нержавеющей стали для дополнительной надежности

        Благодаря ассиметричной и эргономичной форме устройство идеально помещается в ладони. Тонкий корпус и легкая конструкция обеспечивает максимальный комфорт даже во время работы в течение продолжительных периодов времени. Корпус из полированной нержавеющей стали повышенной прочности надежно защищает устройство.

        Программное обеспечение автоматизации SpeechExec для эффективного управления данными

        Программное обеспечение SpeechExec Pro автоматизирует документооборот для удобного обмена аудиозаписями и итоговыми документами между автором и расшифровщиком, позволяя отслеживать состояние работы.

        Ползунковый переключатель эргономичной формы для простого управления одной рукой

        Чувствительный ползунковый переключатель эргономичной формы, созданный специально для управления всеми функциями записи и воспроизведения одной рукой, позволяет выполнять быстрое и удобное редактирование файлов (вставка, перезапись, дополнение). Возможность управления с помощью сигналов датчика освещенности повышает его износостойкость и долговечность.

        Технические характеристики

        • Подключения

          Наушники
          3,5 мм
          Разъем док-станции
          Да
          Слот для карт памяти
          Да
          Микрофон
          3,5 мм
          USB
          micro USB 2.0

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали
          6,1 см/2,4 дюйма
          Разрешение
          320 x 240 пикселей

        • Медианосители

          Совместим с классом ЗУ Mass storage
          Да
          Скорость передачи данных
          Чтение — 6,75 Мбит/с, запись — 5,0 Мбит/с
          Сменная карта памяти
          Да
          Типы карт памяти
          • Micro SD
          • Secure Digital (SD)
          • Secure Digital SDHC

        • Аудиозапись

          Скорость передачи в битах
          13,7 Кбит/с — 705 Кбит/с
          Время записи
          до 700 часов (SP)
          Встроенные микрофоны
          Однонаправленный, 360° (один)
          Режимы редактирования
          вставка, перезапись, дополнение
          Формат записи
          DSS/DSS Pro, MP3, PCM
          Режимы записи
          DSS QP, DSS SP, MP3, PCM
          Частота дискретизации (кГц)
          44,1 (MP3) — 12 (DSS SP)

        • АС

          Тип АС
          встроенный динамик

        • Питание

          Срок службы аккумулятора
          до 23 часов в режиме записи
          Емкость аккумулятора
          1000 мА/ч
          Тип элемента питания
          Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Philips
          Время зарядки
          3  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          более 200 дней

        • Требования к системе

          Операционная система
          Windows 8/7/Vista, Mac OS
          Процессор
          Intel Pentium 4, 1,0 ГГц
          ОЗУ
          1 ГБ (рекомендуется 2 ГБ)
          Требуемое свободное место на диске
          100 МБ для SpeechExec
          Дисковод DVD-ROM
          Да
          USB
          Свободный порт USB
          Видеокарта
          Совместимость с технологией DirectX

        • Размеры

          Размеры изделия (ШxГxВ)
          53 × 123 × 15 мм
          Вес изделия (г)
          117 г (с элементом питания)

        • Аксессуары в продаже

          Управление педалью
          LFH2210
          Микрофон для совещаний
          LFH9172
          Литий-ионные аккумуляторы
          ACC8100
          Карта памяти SDHC
          LFH9004
          SDK для аппаратного обеспечения диктофонов
          LFH7475
          SpeechExec RDM (менеджер дистанционного управления)
          LFH7470
          Микрофон для телефонных разговоров
          LFH9162
          Адаптер WLAN
          ACC8160

        • Сканер штрихкода (DPM8500)

          Совместимые штрихкоды
          UPC–A, UPC–E, EAN–8 и пр.
          Сканирующий модуль
          На основе CCD, одноплоскостной

        • Дисплей

          Тип
          Цветной TFT-дисплей

        • Эко-характеристики

          Соответствие 2002/95/EC (RoHS)
          Да
          Припой в изделии не содержит свинца
          Да

        • Условия эксплуатации

          Температура
          5–45 °C

        • Содержимое упаковки

          Док-станция
          Да
          DVD с программным обеспечением
          Да
          Карта памяти
          Да
          Pocket memo
          Да
          Аккумулятор
          Да
          Кабель USB
          Да
          Руководство пользователя
          Да

        • Безопасность

          Блокировка устройства с помощью PIN-кода
          Да
          Стандарт шифрования
          Улучшенный стандарт шифрования
          Количество поддерживаемых идентификаторов пользователя
          40
          Шифрование данных в режиме реального времени
          Да

        • Звук

          Диапазон акустических частот
          300–7500 Гц
          Диаметр излучателя
          28 мм
          Выходная мощность АС
          200 мВт
          Тип АС
          Встроенный динамик

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