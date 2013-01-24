Датчики освещенности и движения для увеличения времени работы от аккумулятора

Для удобной зарядки литий-ионного аккумулятора высокой емкости в устройстве предусмотрен стандартный разъем micro-USB. Встроенные датчики освещенности и движения позволяют увеличивать время работы от аккумулятора. Инновационные технологии регулирует яркость дисплея и автоматически переключает устройство в режим ожидания, если оно не используется, чтобы диктофон всегда был готов к работе в нужный для вас момент.