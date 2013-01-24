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    Акустическая система M1X-DJ

    DS8900/10
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      Акустическая система M1X-DJ

      DS8900/10
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        Акустическая система M1X-DJ

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        • Bluetooth®
        • с коннектором Lightning
        • элементы управления DJ, два аудиовхода
        • 60 Вт, басовый излучатель
        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология «wOOx» для богатого и четкого звучания баса без искажений

        Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

        Простая установка приложения djay 2

        Простая установка приложения djay 2

        Установите на iPad приложение Algoriddm djay 2 и сводите музыку на планшете iPad, как на настоящих виниловых проигрывателях. Благодаря большим дискам для скретча, кроссфейдерам и элементам управления можно сводить композиции из музыкальной библиотеки на iPad. Либо включите авторежим Automix, в котором всю сложную работу за вас сделает программа. Благодаря интуитивно понятному управлению и расширенным функциям сведения с интерфейсом Multi-Touch приложение Algoriddm djay 2 позволит с легкостью сводить музыку и профессионалам, и новичкам.

        Высококачественные диски для скретча и кроссфейдеры

        Высококачественные диски для скретча и кроссфейдеры

        Большие и удобные безупорные диски, реагирующие на прикосновения, дают ощущение, будто вы сводите виниловые пластинки. Эти диски созданы специально для скретча, поэтому они будут получаться у вас великолепно.

        Потоковая передача через Bluetooth для непревзойденной чистоты звука

        Потоковая передача через Bluetooth для непревзойденной чистоты звука

        Bluetooth® — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth®-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить любимую музыку на этой акустической системе.

        Переворачивающаяся панель управления защищена во время поездок

        Переворачивающаяся панель управления защищена во время поездок

        Если в данный момент вы не сводите дорожки, можно просто перевернуть панель управления и использовать систему M1X-DJ в качестве АС с Bluetooth. Расслабьтесь и просто наслаждайтесь любимой музыкой. Или устройте вечеринку!

        Прочная конструкция и ремешок для удобной переноски

        Прочная конструкция и ремешок для удобной переноски

        Благодаря компактному размеру акустическую систему M1X-DJ можно взять с собой на борт самолета, а специальный ремешок, который можно перекинуть через плечо, обеспечивает удобство переноски. Прочная конструкция идеально подходит для частых вечеринок на улице или в помещении, а панель управления можно перевернуть, чтобы защитить устройство и спокойно наслаждаться вечером.

        Подключение к внешним АС и усилителям через аудиовыход

        Просто подключите M1X-DJ к любой внешней АС или усилителю через аудиовыход, и ваша музыка станет украшением любой вечеринки, где бы вы ни находились. И при этом не обязательно использовать АС M1X.

        Технические характеристики

        • Совместима с iPad

          через Bluetooth
          • iPad
          • iPad 2
          • iPad 4
          • iPad mini
          через коннектор Lightning
          • iPad mini
          • iPad с дисплеем Retina

        • Совместимость с iPhone

          через Bluetooth
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S
          • iPhone 5
          • iPhone 5C
          • iPhone 5S
          через коннектор Lightning
          • iPhone 5
          • iPhone 5C
          • iPhone 5S

        • Совместимость с iPod

          через Bluetooth
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения
          • iPod touch 5 поколения
          через коннектор Lightning
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 5 поколения

        • Поддержка Bluetooth:

          другое устройство с поддержкой Bluetooth
          Да
          совместимость с
          Bluetooth версии 4.0 или ниже

        • Звук

          Улучшение звука
          • Технология wOOx™
          • система bass reflex
          • Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
          Выходная мощность
          Среднеквадратичная мощность 80 Вт (макс.)

        • Громкоговорители

          Количество встроенных АС
          4
          Акустические системы
          НЧ-динамик и ВЧ-динамик полного диапазона
          Решетки АС
          металл

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          Зона видимости 10 м
          Аудиовход (3,5 мм)
          Да
          Аудиовход (6 мм)
          Да
          Аудиовыход (3,5 мм)
          Да
          Аудиовыход (6 мм)
          Да
          Разъем для наушников
          (6 мм)

        • Питание

          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока
          Тип элемента питания
          Батарея типа D — 8 шт.

        • Аксессуары

          Кабели/подключение
          шнур питания
          Прочее
          • Инструкция по эксплуатации
          • Краткое руководство пользователя
          Гарантия
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