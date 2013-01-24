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Акустическая система M1X-DJ
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Итого:
Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.
Установите на iPad приложение Algoriddm djay 2 и сводите музыку на планшете iPad, как на настоящих виниловых проигрывателях. Благодаря большим дискам для скретча, кроссфейдерам и элементам управления можно сводить композиции из музыкальной библиотеки на iPad. Либо включите авторежим Automix, в котором всю сложную работу за вас сделает программа. Благодаря интуитивно понятному управлению и расширенным функциям сведения с интерфейсом Multi-Touch приложение Algoriddm djay 2 позволит с легкостью сводить музыку и профессионалам, и новичкам.
Большие и удобные безупорные диски, реагирующие на прикосновения, дают ощущение, будто вы сводите виниловые пластинки. Эти диски созданы специально для скретча, поэтому они будут получаться у вас великолепно.
Bluetooth® — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth®-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить любимую музыку на этой акустической системе.
Если в данный момент вы не сводите дорожки, можно просто перевернуть панель управления и использовать систему M1X-DJ в качестве АС с Bluetooth. Расслабьтесь и просто наслаждайтесь любимой музыкой. Или устройте вечеринку!
Благодаря компактному размеру акустическую систему M1X-DJ можно взять с собой на борт самолета, а специальный ремешок, который можно перекинуть через плечо, обеспечивает удобство переноски. Прочная конструкция идеально подходит для частых вечеринок на улице или в помещении, а панель управления можно перевернуть, чтобы защитить устройство и спокойно наслаждаться вечером.
Просто подключите M1X-DJ к любой внешней АС или усилителю через аудиовыход, и ваша музыка станет украшением любой вечеринки, где бы вы ни находились. И при этом не обязательно использовать АС M1X.
Совместима с iPad
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Поддержка Bluetooth:
Звук
Громкоговорители
Подключения
Питание
Аксессуары