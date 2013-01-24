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Паровой утюг
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Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты.
Наша особая подошва SteamGlide Plus с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.
Благодаря нашей системе "капля-стоп" вы можете гладить деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.
Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.
Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.
Текстурированная эргономичная ручка позволяет удобно держать утюг во время глажения так, чтобы рука не соскальзывала.
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Все шнуры наших паровых утюгов протестированы для обеспечения максимальной надежности и безопасности.
Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на шторах. Гладильная доска не потребуется.
Легко использовать
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Гарантия
Очистка от накипи
Размер и вес