Встроенный слайдер очистки от накипи: оптимальная подача пара надолго

Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.