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    7000 Series

    Паровой утюг HV, темно-пурпурный

    DST7061/30
    Общая оценка / 5
    • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
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      7000 Series Паровой утюг HV, темно-пурпурный

      DST7061/30
      Общая оценка / 5

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

      7000 Series Паровой утюг HV, темно-пурпурный

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

      7000 Series Паровой утюг HV, темно-пурпурный

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

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        7000 Series

        7000 Series

        Паровой утюг HV, темно-пурпурный

        - {discount-value}

        Итого:

        Гарантированно оптимальная подача пара

        Подошва SteamGlideElite, долговечность и оптимальное скольжение

        • Постоянная подача пара 55 г/мин
        • 3000 Вт
        • Подошва SteamGlide Elite
        • Паровой удар 250 г
        • Система автоотключения
        Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

        Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

        Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

        SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

        SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

        Превосходная подошва Philips SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

        Quick Calc Release

        Quick Calc Release

        Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

        3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

        3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

        Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.

        Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

        Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

        Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

        Вертикальное отпаривание

        Вертикальное отпаривание

        Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.

        Простая настройка температуры

        Простая настройка температуры

        Благодаря удобному регулятору температуры и настройке подачи пара вы сможете легко и точно выбрать нужный температурный режим и режим отпаривания для любого типа ткани.

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Напряжение
          220–240  V
          Постоянная подача пара
          55  g/min
          Цвет
          Темно-пурпурный
          Подошва
          SteamGlide Elite
          Длина шнура
          2  m
          Мощность
          3000  W
          Частота
          50–60  Hz
          Паровой удар
          250  g
          Система "капля-стоп"
          Да
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Распылитель
          Да
          Автоотключение
          Да
          Объем резервуара для воды
          300  ml

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Быстрая очистка от накипи
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Экологичность

          Режим энергосбережения
          Да

        • Конструкция

          Великолепный дизайн
          Диск 2k

        • Легкость использования

          Настройка подачи пара
          Да

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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