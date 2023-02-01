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    7500 series

    HV (СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ)

    DST7510/80
    Общая оценка / 5
    • Эффективная мощность 3200 Вт Эффективная мощность 3200 Вт Эффективная мощность 3200 Вт
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      7500 series HV (СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ)

      DST7510/80
      Общая оценка / 5

      Эффективная мощность 3200 Вт

      Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

      7500 series HV (СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ)

      Эффективная мощность 3200 Вт

      Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

      Эффективная мощность 3200 Вт

      Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

      7500 series HV (СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ)

      Эффективная мощность 3200 Вт

      Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

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        7500 series

        7500 series

        HV (СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ)

        - {discount-value}

        Итого:

        Эффективная мощность 3200 Вт

        Мощность пара и широкие возможности управления

        • Постоянная подача пара 55 г/мин
        • Паровой удар 260 г
        • Подошва SteamGlide Elite

        Паровой удар до 260 г для разглаживания жестких складок

        Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

        Система быстрой очистки от накипи

        Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

        SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

        Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

        3200 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

        Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.

        Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

        Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

        Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

        Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Превосходное скольжение подошвы
          4  звезд
          Название подошвы
          SteamGlide Elite
          Система "капля-стоп"
          Да
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Длина шнура питания
          2  м
          Встроенная розетка
          Да
          Элементы управления режимами подачи пара на ручке
          Да
          Устойчивость подошвы к царапинам
          5  звезд
          Автоотключение
          Да
          Световой индикатор
          Да

        • Технология

          Для всех тканей, допускающих глажение
          Да

        • Быстрое разглаживание складок

          Давление
          55 г/мин
          Мощность
          3200  Вт
          Паровой удар
          260  г
          Постоянная подача пара
          55  г/мин
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Напряжение
          240  В
          Различные режимы подачи пара
          Да
          Готовность к использованию
          2  мин
          Распыление воды
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Быстрая очистка от накипи

        • Размеры и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          13,7 x 16,7 x 33,2  см
          Вес утюга
          1,669  кг
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          12,88 x 15,33 x 31,95  см
          Вес (с упаковкой)
          1,908  кг

        • Экологичность

          Упаковка изделия
          Полностью перерабатываемое сырье
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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