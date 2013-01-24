Слушайте музыку MP3 без проблем

Проигрыватели eXp2546 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем. Узнать обо всех преимуществах