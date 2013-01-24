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Портативный MP3-CD плеер

EXP2546/12
Общая оценка / 5
  • Слушайте музыку MP3 без проблем Слушайте музыку MP3 без проблем Слушайте музыку MP3 без проблем
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    Портативный MP3-CD плеер

    EXP2546/12
    Общая оценка / 5

    Слушайте музыку MP3 без проблем

    Проигрыватели eXp2546 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Портативный MP3-CD плеер

    Слушайте музыку MP3 без проблем

    Проигрыватели eXp2546 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем. Узнать обо всех преимуществах

    Слушайте музыку MP3 без проблем

    Проигрыватели eXp2546 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Портативный MP3-CD плеер

    Слушайте музыку MP3 без проблем

    Проигрыватели eXp2546 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем. Узнать обо всех преимуществах

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      Слушайте музыку MP3 без проблем

      • Воспроизведение MP3-CD
      Функция Magic ESP™ на 100 секунд

      Функция Magic ESP™ на 100 секунд

      Удобная функция Magic Electronic Skip Protection™ обеспечивает непрерывность звучания музыки, даже если плеер MP3-CD подвергается ударам и толчкам при беге или ходьбе. Устройства с функцией Magic Electronic Skip Protection™ оснащены интеллектуальным электронным буфером, способным хранить различные цифровые форматы, такие как MP3 и WMA. Буфер автоматически анализирует содержание файлов, а также регулирует скорость лазера, позволяя добиться звучания без пропусков.

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Слушайте более10 часов музыки на одном диске MP3-CD

      Слушайте более10 часов музыки на одном диске MP3-CD

      Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

      Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

      Технические характеристики

      • Звук

        ЦАП
        1-битовый (-битовая/-битовое)
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Отношение сигнал/шум
        > 85 дБ
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов
        Выходная мощность
        2 x 4 мВт (RMS)
        Регулятор громкости
        цифровой

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые медианосители
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Режимы воспроизведения дисков
        • Удержание
        • Поиск следующего / предыдущего альбома
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        • Повторное воспроизведение
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        Electronic Skip Protection (CD-диск)
        45 с
        Magic ESP (MP3-CD)
        100 с
        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с
        Поддержка файловых систем
        • Стандарт ISO-9660
        • Jolliet

      • Подключения

        Вход постоянного тока
        4,0 мм, 4,5 В, (+) на центр. контакте
        Наушники
        3,5 мм

      • Комфорт

        Тип дисплея
        ЖК
        Индикация
        • номер альбома
        • состояние батареи
        • функции CD
        • Функция DBB
        • ESP
        • время
        • дорожка

      • Аксессуары

        Наушники
        Да
        Входящие в комплект аксессуары
        Инструкция по эксплуатации

      • Размеры

        Глубина коробки
        260  миллиметра
        Высота коробки
        244  миллиметра
        Ширина коробки
        305  миллиметра
        Вес коробки
        2,39  кг
        Количество в упаковке
        5
        Глубина упаковки
        45  миллиметра
        Высота упаковки
        272  миллиметра
        Ширина упаковки
        196  миллиметра
        Тип упаковки
        Складной
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        140x140x27,5 мм
        Вес продукта
        0,38  кг

      • Питание

        Время работы батарей MP3-CD
        24
        время работы CD на батарейках
        15
        Тип элемента питания
        • AA
        • LR6
        • UM3

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