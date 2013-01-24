Слушайте музыку MP3 без проблем
Проигрыватели eXp2546 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку MP3 без проблем
Проигрыватели eXp2546 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем. Узнать обо всех преимуществах
Слушайте музыку MP3 без проблем
Проигрыватели eXp2546 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Слушайте музыку MP3 без проблем
Проигрыватели eXp2546 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический вариант имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем. Узнать обо всех преимуществах
Удобная функция Magic Electronic Skip Protection™ обеспечивает непрерывность звучания музыки, даже если плеер MP3-CD подвергается ударам и толчкам при беге или ходьбе. Устройства с функцией Magic Electronic Skip Protection™ оснащены интеллектуальным электронным буфером, способным хранить различные цифровые форматы, такие как MP3 и WMA. Буфер автоматически анализирует содержание файлов, а также регулирует скорость лазера, позволяя добиться звучания без пропусков.
Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.
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Аксессуары
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