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Philips DailyDuo Беспроводной пылесос FC6161/04 Пылесос "2 в 1": беспроводной и ручной, циклонная система (без мешка для сбора пыли), батарея 16,8 В, двухуровневая фильтрация HEPA

FC6161/04
Общая оценка / 5
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    Philips DailyDuo Беспроводной пылесос FC6161/04 Пылесос "2 в 1": беспроводной и ручной, циклонная система (без мешка для сбора пыли), батарея 16,8 В, двухуровневая фильтрация HEPA

    FC6161/04

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips DailyDuo Беспроводной пылесос FC6161/04 Пылесос "2 в 1": беспроводной и ручной, циклонная система (без мешка для сбора пыли), батарея 16,8 В, двухуровневая фильтрация HEPA

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips DailyDuo Беспроводной пылесос FC6161/04 Пылесос "2 в 1": беспроводной и ручной, циклонная система (без мешка для сбора пыли), батарея 16,8 В, двухуровневая фильтрация HEPA

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