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    PowerPro Active

    Безмешковый пылесос

    FC8670/01
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    • Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4 Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4 Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4
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      PowerPro Active Безмешковый пылесос

      FC8670/01
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        PowerPro Active

        PowerPro Active

        Безмешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Высокая мощность всасывания благодаря PowerCyclone 4

        Быстрая и удобная очистка

        • 2000 Вт
        • Фильтр EPA 10
        • 1,7 л
        Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

        Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

        Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.

        Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

        Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

        Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

        Новая насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку для всех типов напольных покрытий

        Новая насадка MultiClean обеспечивает великолепную уборку для всех типов напольных покрытий

        Новая насадка MultiClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

        Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки

        Элементы соединения ActiveLock позволяют легко выполнять разные задачи во время уборки

        Элементы соединения ActiveLock обеспечивают удобную установку и отсоединение различных насадок и аксессуаров от телескопической трубки.

        Возможность регулировки мощности

        Возможность регулировки мощности

        Благодаря регулировке мощности можно выбрать оптимальный уровень силы всасывания для уборки поверхностей разного типа.

        Система фильтрации EPA10 и AirSeal для чистого воздуха

        Система фильтрации EPA10 и AirSeal для чистого воздуха

        Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.

        Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

        Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

        Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          37  л/с
          Входная мощность (IEC)
          1800  Вт
          Входная мощность (макс)
          2000  Вт
          Уровень интенсивности звука
          80  дБ
          Мощность всасывания (макс.)
          370  Вт
          Вакуум (макс)
          33  кПа

        • Простота использования

          Радиус действия
          9  м
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Тип колес
          Резина
          Соединительная деталь трубки
          ActiveLock
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения

        • Дизайн

          цвет
          Черные чернила

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          1,7  л
          Выходной фильтр
          Микрофильтр
          Фильтр защиты электродвигателя
          Моющийся фильтр EPA 10

        • Насадки и принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Встроенная щетка
          Хранение принадлежностей
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Насадка MultiClean

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          473 x 304 x 301  миллиметра
          Вес изделия
          6  кг

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