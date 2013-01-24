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Безмешковый пылесос
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Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.
Новая насадка MultiClean гарантирует тщательную очистку всех типов напольных покрытий. Насадка плотно прилегает к полу и собирает даже самую мелкую пыль.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.
Элементы соединения ActiveLock обеспечивают удобную установку и отсоединение различных насадок и аксессуаров от телескопической трубки.
Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.
Благодаря регулировке мощности можно выбрать оптимальный уровень силы всасывания для уборки поверхностей разного типа.
Фильтр EPA10 и AirSeal удерживают мельчайшие частички пыли, поэтому из пылесоса выходит чистый воздух без пыли.
Высокое качество
Простота использования
Дизайн
Фильтрация
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Вес и габариты