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    EasyClean

    Безмешковый пылесос

    FC8734/01
    Общая оценка / 5
    • Сделайте уборку простой и легкой Сделайте уборку простой и легкой Сделайте уборку простой и легкой
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      EasyClean Безмешковый пылесос

      FC8734/01
      Общая оценка / 5

      Сделайте уборку простой и легкой

      Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      EasyClean Безмешковый пылесос

      Сделайте уборку простой и легкой

      Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

      Сделайте уборку простой и легкой

      Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      EasyClean Безмешковый пылесос

      Сделайте уборку простой и легкой

      Модельный ряд пылесосов Philips без мешка для сбора пыли EasyClean предназначен для тех, кому нужна эффективная уборка с минимальными усилиями. Узнать обо всех преимуществах

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        EasyClean

        EasyClean

        Безмешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Сделайте уборку простой и легкой

        Удлиненный шнур, нет необходимости в мешках для пыли

        • 1800 Вт
        Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

        Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

        Мотор пылесоса Philips 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 300 Вт для идеальных результатов уборки.

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.

        Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

        Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

        Пылесос без мешка для пыли с прозрачным пылесборником, обеспечивает четкую видимость собранного мусора и возможность легкого извлечения случайно попавшей в мусор нужной вещи.

        Улучшенный циклонный фильтр для постоянной мощности всасывания

        Улучшенный циклонный фильтр для постоянной мощности всасывания

        Пылесос EasyClean оснащен улучшенным циклонным фильтром, очищающим воздух еще эффективнее.

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Темно-красный

        • Фильтрация

          Выходной фильтр
          Фильтр Super Clean Air HEPA 12
          Тип фильтра
          Gore-Tex HEPA 10
          Вместительность пылесборника
          2  л

        • Насадки и принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка
          Хранение принадлежностей
          На рукоятке
          Стандартная насадка
          Насадка TriActive

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          36  л/с
          Входная мощность (IEC)
          1600  Вт
          Входная мощность (макс)
          1800  Вт
          Уровень шума (Lc IEC)
          79  дБ
          Мощность всасывания (макс.)
          300  Вт
          Вакуум (макс)
          29  кПа

        • Простота использования

          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Соединительная деталь трубки
          Кнопка
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Тип трубки
          Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
          Тип колес
          Резина
          Радиус действия
          10  м
          Длина шнура
          8  м

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          6  кг

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