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    PowerPro

    Безмешковый пылесос

    FC8764/01
    Общая оценка / 5
    • Собирает на 40 % больше пыли Собирает на 40 % больше пыли Собирает на 40 % больше пыли
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      PowerPro Безмешковый пылесос

      FC8764/01
      Общая оценка / 5

      Собирает на 40 % больше пыли

      Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8764/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerPro Безмешковый пылесос

      Собирает на 40 % больше пыли

      Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8764/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах

      Собирает на 40 % больше пыли

      Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8764/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerPro Безмешковый пылесос

      Собирает на 40 % больше пыли

      Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro FC8764/01 собирает больше пыли за один подход, что значительно ускоряет процесс уборки, а значит, вы сможете уделять больше времени любимым занятиям. Узнать обо всех преимуществах

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        PowerPro

        PowerPro

        Безмешковый пылесос

        Итого:

        Собирает на 40 % больше пыли

        Благодаря технологии PowerCyclone и насадке AeroSeal

        • 2100 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фильтр HEPA 12
        Насадка AeroSeal собирает больше пыли и шерсти за один подход

        Насадка AeroSeal собирает больше пыли и шерсти за один подход

        Благодаря особой конструкции насадка AeroSeal собирает больше пыли за один подход. Она аккуратно приподнимает ворc ковра, чтобы собрать пыль даже с его самых глубоких слоев. Благодаря плотному прилеганию щетки к поверхности вся пыль мощным потоком воздуха засасывается в циклонную камеру.

        Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

        Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

        Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для идеальных результатов уборки.

        Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

        Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

        Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

        Уборка большей площади с меньшими усилиями

        Уборка большей площади с меньшими усилиями

        Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

        Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

        Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

        Технология PowerCyclone 5 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) благодаря своей конструкции, воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха, направляя ее в контейнер.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Глубокий черный

        • Фильтрация

          Выходной фильтр
          Фильтр EPA 12
          Фильтр защиты электродвигателя
          Долговечный моющийся фильтр
          Вместительность пылесборника
          2  л
          HEPA Air Seal
          Да

        • Насадки и принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Щетка
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка
          Хранение принадлежностей
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Насадка AeroSeal

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          38  л/с
          Входная мощность (IEC)
          1800  Вт
          Входная мощность (макс)
          2100  Вт
          Уровень шума (Lc IEC)
          80  дБ
          Мощность всасывания (макс.)
          370  Вт
          Вакуум (макс)
          34  кПа

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Простота использования

          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Соединительная деталь трубки
          Легкое отсоединение
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Тип колес
          Резина
          Радиус действия
          10  м
          Длина шнура
          7  м

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          5,5  кг
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          440 x 300 x 290  миллиметра

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            • *По сравнению с результатами сбора пыли на ковре одним из самых продаваемых безмешковых пылесосов в Европе, на основании данных независимого института тестирования SLG в соответствии со стандартами DIN EN 60312/11/2008, Германия, октябрь 2011

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