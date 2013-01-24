Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Performer Silent

Mешковый пылесос

FC8784/09
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
1 награда
  • Максимальная мощность. Минимум шума* Максимальная мощность. Минимум шума* Максимальная мощность. Минимум шума*
    -{discount-value}

    Performer Silent Mешковый пылесос

    FC8784/09
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимальная мощность. Минимум шума*

    Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Performer Silent Mешковый пылесос

    Максимальная мощность. Минимум шума*

    Комфорт в доме во многом зависит от чистоты пола. Новый пылесос Philips Performer Silent оснащен усовершенствованной насадкой, которая более тщательно удаляет грязь и мельчайшие частицы пыли. Уровень шума не превышает 66 дБ, что делает его нашим самым тихим пылесосом. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все bag-vacuum-cleaner

      Максимальная мощность. Минимум шума*

      Собирает и удерживает более 99,99 %** пыли и аллергенов

      • Собирает 99,9 % пыли
      • 750 Вт
      • Уровень шума 66 дБ для тихой уборки
      Мотор 750 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

      Мотор 750 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

      Мощный мотор 750 Вт обеспечивает стабильно высокую эффективность очистки.

      Собирает 99,9 % пыли** для оптимальных результатов очистки

      Собирает 99,9 % пыли** для оптимальных результатов очистки

      Насадка TriActive Pro и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли**.

      Уборка никого не потревожит

      Уборка никого не потревожит

      Низкий уровень шума позволит пылесосить в любое время суток, не отвлекая тех, кто живет с вами под одной крышей. Сертифицировано Quiet Mark.

      Благодаря рабочему диапазону до 12 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

      Благодаря рабочему диапазону до 12 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

      Длинный 12-метровый кабель позволяет реже менять розетку для подключения пылесоса.

      Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % частиц — подтверждено сертификатом ECARF

      Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % частиц — подтверждено сертификатом ECARF

      Сертифицированный противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией.

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

      Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 4 литра

      Удобные и долговечные мешки для камеры-пылесборника объемом 4 литра

      Большой пылесборник объемом 4 литра и долговечные универсальные мешки обеспечивают оптимальную мощность всасывания до заполнения, а также удобную и герметичную утилизацию.

      Насадка TriActive Pro удаляет мельчайшие частицы пыли для тщательной уборки

      Насадка TriActive Pro удаляет мельчайшие частицы пыли для тщательной уборки

      Насадка TriActive Pro эффективно очищает любые типы напольных покрытий — от паркета до ковров — удаляя даже мельчайшие частицы пыли.

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

      Насадка Mini Turbo для простой уборки волос, шерсти животных и пыли

      Насадка Mini Turbo для простой уборки волос, шерсти животных и пыли

      Насадка Mini Turbo быстро удалит волосы, шерсть пух и пыль с диванов, подушек и других поверхностей. Идеально подойдет владельцам домашних животных.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Входная мощность (макс)
        750  Вт
        Входная мощность (IEC)
        650  Вт
        Уровень интенсивности звука
        66  дБ

      • Простота использования

        Радиус действия
        12  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        9  м
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Соединительная деталь трубки
        SmartLock
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения

      • Дизайн

        цвет
        Насыщенный красный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        Ultra Long Performance s-bag
        Вместительность пылесборника
        4  л
        Выходной фильтр
        Противоаллергенный фильтр
        Фильтр защиты электродвигателя
        Микрофильтр

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        • Встроенная щетка
        Дополнительная насадка
        • Насадка для паркета
        • Мини-насадка "Турбо"
        Стандартная насадка
        TriActive Pro

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        470 x 320 x 280  миллиметра
        Вес изделия
        5,4  кг

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • среди всех мешковых пылесосов Philips.
            • * уборка пыли на жестких напольных покрытиях (IEC62885-2) и фильтрация частиц 0,3 мкм в соответствии с требованиями ЕС по маркировке энергоэффективности.

            Откройте для себя

            My Philips

            Зарегистрируйтесь, чтобы получить
            уникальные преимущества

            Підпишіться на нашу розсилку новин

            Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

            Подписаться