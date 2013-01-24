Маленький старательный помощник
StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Маленький старательный помощник
StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах
Маленький старательный помощник
StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Маленький старательный помощник
StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах
Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.
Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.
Благодаря шнуру длиной 8 м радиус действия пылесоса составляет 11 м, что исключает необходимость его переключения из розетки в розетку.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты