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StudioPower

Мешковый пылесос

FC9083/01
Общая оценка / 5
  • Маленький старательный помощник Маленький старательный помощник Маленький старательный помощник
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    StudioPower Мешковый пылесос

    FC9083/01
    Общая оценка / 5

    Маленький старательный помощник

    StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    StudioPower Мешковый пылесос

    Маленький старательный помощник

    StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах

    Маленький старательный помощник

    StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    StudioPower Мешковый пылесос

    Маленький старательный помощник

    StudioPower от Philips сочетает качества большого пылесоса с компактностью маленького. Его мощность, небольшой размер, 2 ручки, большой диапазон действия позволяют с легкостью передвигаться по дому. Узнать обо всех преимуществах

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      Маленький старательный помощник

      Компактный, но мощный

      • 2000 Вт
      • Технология AirflowMax
      • Паркет
      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Две удобные ручки для комфортной работы

      Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

      Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

      Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

      Большой радиус действия 11 м

      Большой радиус действия 11 м

      Благодаря шнуру длиной 8 м радиус действия пылесоса составляет 11 м, что исключает необходимость его переключения из розетки в розетку.

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

      Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Ярко-красный

      • Фильтрация

        Тип мешка для пыли
        s-bag
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
        Вместительность пылесборника
        3  л
        HEPA Air Seal
        Да

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        Щелевая насадка
        Хранение принадлежностей
        На рукоятке
        Дополнительная насадка
        Насадка для паркета
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        40  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        78  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        400  Вт
        Вакуум (макс)
        30  кПа

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Кассета Clean Comfort
        Да
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Индикатор заполнения мешка для пыли
        Да
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Радиус действия
        11  м
        Длина шнура
        8  м

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        450 x 240 x 240  миллиметра
        Вес изделия
        6  кг

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