Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Самая высокая всасывающая мощность
Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer . Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая всасывающая мощность
Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer . Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах
Самая высокая всасывающая мощность
Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer . Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая всасывающая мощность
Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer . Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах
Мешковый пылесос
Philips магазин цена
Итого:
Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для идеальных результатов уборки.
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты
FC8023/04
FC8021/03
FC8031/00