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Самая высокая всасывающая мощность
Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая всасывающая мощность
Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах
Самая высокая всасывающая мощность
Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая всасывающая мощность
Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах
Мешковый пылесос
Philips магазин цена
Итого:
Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для идеальных результатов уборки.
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты
FC8023/04
FC8021/03
FC8031/00