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    Performer

    Мешковый пылесос

    FC9164
    Общая оценка / 5
    • Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность
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      Performer Мешковый пылесос

      FC9164
      Общая оценка / 5

      Самая высокая всасывающая мощность

      Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Performer Мешковый пылесос

      Самая высокая всасывающая мощность

      Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

      Самая высокая всасывающая мощность

      Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Performer Мешковый пылесос

      Самая высокая всасывающая мощность

      Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам модельного ряда FC916x. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для сбора пыли модели FC916x решают все ваши проблемы с пылью и грязью. Узнать обо всех преимуществах

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        Performer

        Performer

        Мешковый пылесос

        Philips магазин цена

        Итого:

        Самая высокая всасывающая мощность

        Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

        • AnimalCare

        Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

        Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для идеальных результатов уборки.

        Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

        Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

        s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

        Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

        Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

        Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Императорский багряный

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          S-bag Anti-Odour
          Вместительность пылесборника
          4  л
          Выходной фильтр
          Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
          Фильтр HEPA AirSeal
          Да

        • Насадки и принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка
          Хранение принадлежностей
          На рукоятке
          Дополнительная насадка
          Насадка Turbo Brush
          Стандартная насадка
          Насадка TriActive

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          47  л/с
          Входная мощность (IEC)
          2000  Вт
          Входная мощность (макс)
          2200  Вт
          Уровень шума (Lc IEC)
          78  дБ
          Мощность всасывания (макс.)
          500  Вт
          Вакуум (макс)
          34  кПа

        • Простота использования

          Радиус действия
          12  м
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Кассета Clean Comfort
          Да
          Длина шнура
          9  м
          Соединительная деталь трубки
          Кнопка
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Тип трубки
          Телескопическая металлическая трубка с лаковым покрытием из 3 элементов
          Тип колес
          Резина

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          6,3  кг

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