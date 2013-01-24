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ErgoFit

Безмешковый пылесос

FC9256/01
Общая оценка / 5
  • Максимум комфорта, минимум усилий Максимум комфорта, минимум усилий Максимум комфорта, минимум усилий
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    ErgoFit Безмешковый пылесос

    FC9256/01
    Общая оценка / 5

    Максимум комфорта, минимум усилий

    Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    ErgoFit Безмешковый пылесос

    Максимум комфорта, минимум усилий

    Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах

    Максимум комфорта, минимум усилий

    Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    ErgoFit Безмешковый пылесос

    Максимум комфорта, минимум усилий

    Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимум комфорта, минимум усилий

      Более комфортное положение тела, на 70% меньше наклонов

      • RemoteControl
      Уникальная эргономичная ручка PostureProtect

      Уникальная эргономичная ручка PostureProtect

      Запатентованная ручка PostureProtect позволяет не наклоняться при уборке, сохранять удобное положение кистей рук, легко пылесосить обеими руками и регулировать работу пылесоса прикосновением пальцев.

      Кнопки управления на ручке

      Кнопки управления на ручке

      С помощью кнопок на ручке можно легко управлять пылесосом без необходимости постоянно наклоняться!

      Гибкое соединение шланга для удобства

      Гибкое соединение шланга для удобства

      Шланг пылесоса имеет гибкое соединение, что улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на кисти рук.

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

      Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт.

      Гигиеничная полуавтоматическая система очистки фильтра

      Гигиеничная полуавтоматическая система очистки фильтра

      Обеспечивает оптимальную мощность всасывания, очищая фильтр без необходимости касаться пыли.

      Пылесос без мешка для пыли, низкие показатели уровня шума - всего 76 дБ

      Пылесос без мешка для пыли, низкие показатели уровня шума - всего 76 дБ

      Самый тихий пылесос в своем классе.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Кристально-белый
        Материал
        Luxe

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1,5  л
        Выходной фильтр
        Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
        Система очистки фильтра
        Барабанная система очистки с ручным управлением
        Тип фильтра
        Gore-Tex HEPA 10
        Фильтр HEPA AirSeal
        Да

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        Хранение принадлежностей
        На рукоятке
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        37  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень шума (Lc IEC)
        76  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        375  Вт
        Вакуум (макс)
        33  кПа

      • Простота использования

        Радиус действия
        11  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        8  м
        Соединительная деталь трубки
        Кнопка
        Ручка
        Ручка PostureProtect
        Регулятор мощности
        Электронное на ручке
        Тип трубки
        Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        7,5  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Щетка, щелевая и маленькая насадка
      • На ручке
      • Насадка

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