Другие продукты в комплекте
- Щетка, щелевая и маленькая насадка
- На ручке
- Насадка
Максимум комфорта, минимум усилий
Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимум комфорта, минимум усилий
Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах
Максимум комфорта, минимум усилий
Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимум комфорта, минимум усилий
Благодаря продуманному дизайну этого пылесоса Philips вам больше не придется часто наклоняться, а значит, уборка станет намного легче. Узнать обо всех преимуществах
Запатентованная ручка PostureProtect позволяет не наклоняться при уборке, сохранять удобное положение кистей рук, легко пылесосить обеими руками и регулировать работу пылесоса прикосновением пальцев.
С помощью кнопок на ручке можно легко управлять пылесосом без необходимости постоянно наклоняться!
Шланг пылесоса имеет гибкое соединение, что улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на кисти рук.
Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт.
Обеспечивает оптимальную мощность всасывания, очищая фильтр без необходимости касаться пыли.
Самый тихий пылесос в своем классе.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты