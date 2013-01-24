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    SilentStar

    Мешковый пылесос

    FC9304/01
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Мощный мотор, минимум шума Мощный мотор, минимум шума Мощный мотор, минимум шума
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      SilentStar Мешковый пылесос

      FC9304/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Мощный мотор, минимум шума

      Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      SilentStar Мешковый пылесос

      Мощный мотор, минимум шума

      Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный мотор, минимум шума

      Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      SilentStar Мешковый пылесос

      Мощный мотор, минимум шума

      Наслаждайтесь тишиной в доме. Пылесос Philips SilentStar оснащен уникальной насадкой SilentSeal, которая работает эффективно и невероятно тихо. Узнать обо всех преимуществах

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        SilentStar

        SilentStar

        Мешковый пылесос

        Итого:

        Мощный мотор, минимум шума

        Эффективная уборка, бережное отношение к вашему слуху

        • Eco
        • Насадка SilentSeal
        • Моющийся фильтр HEPA 13
        • Паркет
        Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

        Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

        Насадка SilentSeal позволяет достичь великолепных результатов очистки от пыли при низком уровне шума. Эффективный поток воздуха улучшает качество очистки. Технология WesselWerk.

        Аэродинамический воздушный канал сокращает уровень шума до 70 дБ

        Аэродинамический воздушный канал сокращает уровень шума до 70 дБ

        Точная настройка воздушного канала обеспечивает плавный выход потока воздуха из пылесоса, что препятствует образованию шума. Дополнительно предусмотрена подвеска мотора, позволяющая сократить вибрацию.

        HD-мотор мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания 2000 Вт*

        HD-мотор мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания 2000 Вт*

        Высокоэффективный HD-мотор (высокой плотности) мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания до 400 Вт, что означает снижение энергопотребления на 30% при том же результате очистки, что и у прибора мощностью 2000 Вт.*

        Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

        Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

        Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

        Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

        Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

        Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

        Две удобные ручки для комфортной работы

        Две удобные ручки для комфортной работы

        Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Темно-лиловый

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          s-bag
          Выходной фильтр
          Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
          Вместительность пылесборника
          3,5  л
          HEPA Air Seal
          Да

        • Насадки и принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Щетка
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка
          Хранение принадлежностей
          На рукоятке
          Дополнительная насадка
          Насадка для паркета
          Стандартная насадка
          Насадка SilentSeal для минимального уровня шума

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          42  л/с
          Входная мощность (IEC)
          1250  Вт
          Входная мощность (макс)
          1250  Вт
          Уровень шума (Lc IEC)
          70  дБ
          Мощность всасывания (макс.)
          400  Вт
          Вакуум (макс)
          32  кПа

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Простота использования

          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Кассета Clean Comfort
          Да
          Соединительная деталь трубки
          Кнопка
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Тип колес
          Резина
          Радиус действия
          11  м
          Длина шнура
          8  м

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          500 x 290 x 250  миллиметра
          Вес изделия
          6,8  кг

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              • Измерения компании Philips; 2010 г.

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