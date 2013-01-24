Усовершенствованная конструкция контейнера для пыли обеспечивает легкость его очистки

Контейнер для пыли создан для удобной утилизации пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.