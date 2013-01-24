Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах
Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах
Мотор 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 420 Вт и гарантирует тщательную уборку.
Технология PowerCyclone 8 создает завихрения воздуха для ускорения воздушного потока и высокой мощности всасывания. Быстрый поток воздуха в цилиндрической камере эффективно отделяет пыль от воздуха со скоростью более 185 км/ч, поддерживая высокую мощность всасывания долгое время для эффективной очистки.
Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.
Аксессуары хранятся внутри отсека в задней части корпуса, поэтому их всегда можно легко найти и установить на устройство.
Функция цифрового управления мощностью позволяет одним касанием кнопки регулировать уровень мощности для разных типов уборки, например твердых напольных покрытий или мягкой мебели.
Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.
Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13**.
Высокое качество
Простота использования
Дизайн
Фильтрация
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Вес и габариты