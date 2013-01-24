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PowerPro Expert

Безмешковый пылесос

FC9728/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли* Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли* Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*
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    PowerPro Expert Безмешковый пылесос

    FC9728/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*

    Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Expert Безмешковый пылесос

    Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*

    Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

    Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*

    Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Expert Безмешковый пылесос

    Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*

    Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

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      Собирает и удерживает 99,9 % мелкой пыли*

      Благодаря высокой мощности всасывания

      • 2000 Вт
      • PowerCyclone 8
      • Фильтр Allergy H13
      • Система хранения насадок
      Мощный мотор 2000 Вт для высокой мощности всасывания

      Мощный мотор 2000 Вт для высокой мощности всасывания

      Мотор 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 420 Вт и гарантирует тщательную уборку.

      PowerCyclone 8 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

      PowerCyclone 8 дольше поддерживает максимальную мощность всасывания

      Технология PowerCyclone 8 создает завихрения воздуха для ускорения воздушного потока и высокой мощности всасывания. Быстрый поток воздуха в цилиндрической камере эффективно отделяет пыль от воздуха со скоростью более 185 км/ч, поддерживая высокую мощность всасывания долгое время для эффективной очистки.

      Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

      Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

      Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

      Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

      Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

      Аксессуары хранятся внутри отсека в задней части корпуса, поэтому их всегда можно легко найти и установить на устройство.

      Функция цифрового управления мощностью для настройки

      Функция цифрового управления мощностью для настройки

      Функция цифрового управления мощностью позволяет одним касанием кнопки регулировать уровень мощности для разных типов уборки, например твердых напольных покрытий или мягкой мебели.

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13**.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        39  л/с
        Входная мощность (IEC)
        1800  Вт
        Входная мощность (макс)
        2000  Вт
        Уровень интенсивности звука
        <82  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        420  Вт

      • Простота использования

        Радиус действия
        10  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        7  м
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения

      • Дизайн

        цвет
        Красный цвет "Монца"

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        2  л
        Выходной фильтр
        Фильтр Allergy H13
        Фильтр защиты электродвигателя
        Долговечный моющийся фильтр
        Уровень фильтрации
        Уровень HEPA13**

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        Встроенное
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка
        • Маленькая насадка
        Дополнительные аксессуары
        Замена фильтра: FC6042/01

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5  Вт
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        505 x 292 x 292  миллиметра
        Вес изделия
        5,5  кг

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            • Сбор пыли на жестких напольных покрытиях с щелями и фильтрующая способность тестировались в соответствии с DIN EN60312-1:2013.
            • * Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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