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PowerPro Expert

Безмешковый пылесос

FC9729/09
Общая оценка / 5
3 награды
  • Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8* Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8* Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*
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    PowerPro Expert Безмешковый пылесос

    FC9729/09
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

    Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Expert Безмешковый пылесос

    Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

    Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

    Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

    Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

    PowerPro Expert Безмешковый пылесос

    Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

    Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке. Узнать обо всех преимуществах

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      Более высокая мощность всасывания с PowerCyclone 8*

      Фильтр Allergy H13 удерживает >99,9 %** мелкой пыли

      • 900 Вт
      • PowerCyclone 8
      • Фильтр Allergy H13
      • Система хранения насадок
      Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

      Мотор 900 Вт для высокой мощности всасывания

      Высокопроизводительный мотор 900 Вт обеспечивает более 50 000 об./мин для стабильно мощной и тщательной уборки. Зарегистрируйте продукт на Philips.com в течение 3 месяцев с даты покупки и получите гарантию 5 лет на мотор.

      Собирает 99,9 % пыли*** для эффективной очистки

      Собирает 99,9 % пыли*** для эффективной очистки

      Насадка TriActive+ и высокая мощность всасывания обеспечат сбор 99,9 % мелкой пыли***.

      PowerCyclone 8 обеспечивает максимальную мощность всасывания

      PowerCyclone 8 обеспечивает максимальную мощность всасывания

      Технология PowerCyclone 8 создает завихрения воздуха для ускорения воздушного потока и максимальной мощности всасывания. Быстрый поток воздуха в цилиндрической камере эффективно отделяет пыль от воздуха со скоростью более 185 км/ч, поддерживая высокую мощность всасывания долгое время для эффективной очистки.

      Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

      Насадка TriActive для тщательного всасывания через 3 отверстия

      Насадка TriActive выполняет 3 действия одновременно. Специальная подошва очищает от пыли ковровые покрытия, в то время как через большое переднее отверстие всасываются большие частицы грязи и пыли. Воздуха проходит через щетки по краям насадки, что помогает собирать пыль и грязь вдоль стен и предметов мебели.

      Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

      Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

      Аксессуары хранятся внутри отсека в задней части корпуса, поэтому их всегда можно легко найти и установить на устройство.

      Функция цифрового управления мощностью для настройки

      Функция цифрового управления мощностью для настройки

      Функция цифрового управления мощностью позволяет одним касанием кнопки регулировать уровень мощности для разных типов уборки, например твердых напольных покрытий или мягкой мебели.

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

      Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 удерживает >99,9 % мелкой пыли

      Система фильтрации Allergy H13 задерживает >99,9 % частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией. Уровень фильтрации соответствует стандарту HEPA 13****.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        32,5  л/с
        Входная мощность (макс)
        900  Вт
        Уровень интенсивности звука
        67–75  дБ

      • Насадки и аксессуары

        Хранение аксессуаров
        Встроенное
        Стандартная насадка
        Насадка TriActive
        Аксессуары в комплекте
        • Щелевая насадка
        • Маленькая насадка
        • Встроенная щетка
        Дополнительная насадка
        Насадка для твердых напольных покрытий
        Дополнительные аксессуары
        Сменный фильтр: FC8003/01

      • Дизайн

        цвет
        Красный цвет "Монца"

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        2  л
        Выходной фильтр
        Фильтр Allergy H13
        Фильтр защиты электродвигателя
        Долговечный моющийся фильтр
        Уровень фильтрации
        Уровень HEPA13****
        Уровень HEPA13****

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5  Вт
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Простота использования

        Радиус действия
        10  м
        Ручка для переноски
        Верхняя и передняя
        Длина шнура
        7  м
        Регулятор мощности
        Электронный переключатель включения
        Соединительная деталь трубки
        ActiveLock
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Резина

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        505 x 292 x 292  миллиметра
        Вес изделия
        5,5  кг

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          • мощность всасывания по сравнению с 10 самыми популярными безмешковыми пылесосами премиум-класса (>150 евро) в Германии (1 п. 2019 г.)
          • *Эффективность фильтрации протестирована в соответствии со стандартом DIN EN 60312/11/2008.
          • ** Собирает 99,9 % пыли при уборке жестких напольных покрытий с щелями (IEC62885-2).
          • *** Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны HEPA 13.

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