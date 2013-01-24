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    Swarovski

    Брелок USB

    FM01SW21/00
    Swarovski
    Общая оценка / 5
    Swarovski
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      Swarovski Брелок USB

      FM01SW21/00
      Общая оценка / 5

      Придайте информации индивидуальность

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Swarovski Брелок USB

      Придайте информации индивидуальность

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals. Узнать обо всех преимуществах

      Придайте информации индивидуальность

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Swarovski Брелок USB

      Придайте информации индивидуальность

      Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новое, сенсационное сотрудничество Philips и Swarovski возносит технологичное оборудование на новую ступень качества. Это называется Active Crystals. Узнать обо всех преимуществах

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        Брелок USB

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        для документов, фотографий и музыки

        • Heart Ware
        • Vitrail Light
        • 1 Гб

        Полностью ограненный асимметричный кристалл Crystal Vitrail light

        Ограненный ассиметричный кристалл Vitrail light - это изящное сочетание стиля, простоты и потрясающего блеска. Вам недостаточно практичности? Новый брелок-USB Active Crystals преобразит процесс передачи информации.

        Стильные кристаллы на полированной стали

        Предельная функциональность. Яркий креатив дизайна. Новый брелок USB Active Crystals поставляется в стильном, ювелирном исполнении в корпусе из полированной стали.

        Красивый шейный ремешок и чехол для хранения

        Прикрепите брелок USB Active Crystals к красивому ожерелью и носите на шее, как стильное украшение. Для защиты и хранения брелка Active Crystals USB прилагается чехол особенного дизайна.

        Объем памяти 1 ГБ для хранения больших файлов данных

        Емкость памяти в 1 ГБ позволяет хранить и обмениваться файлами больших объемов - документами, музыкой и изображениями через порт USB переносного или персонального компьютера.

        Быстрый перенос благодаря высокоскоростному USB 2.0.

        Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

        Храните до 250 песнен и 1000 фотографий и делитесь ими

        Это модное украшение предназначено для хранения и обмена до 500 композиций или 2000 фотографий, что идеально подходит для личного и эффективного использования. Это удивительно просто и удобно как для матери, желающей иметь при себе фотографии своих детей, так и для деловой женщины, хранящей все необходимые файлы данных.

        Прилагается специально разработанное простое ПО

        В комплект входит полный пакет программного обеспечения, автоматически запускающийся с брелка USB Active Crystals, и дающий доступ к полезным функциям, например, синхронизации и автоматическому сжатию файлов.

        Защита паролем важных личных данных

        Благодаря паролю, включающему AES кодирование 256 бит, ваши важные личные данные будут защищены от неавторизованного доступа.

        Технические характеристики

        • Медианосители

          Емкость встроенной памяти
          1  ГБ
          Скорость передачи
          максимальная скорость чтения данных - 15 МБ/с, максимальная скорость записи данных - 3 МБ/с
          Тип встроенной памяти
          Флэш-память типа NAND по технологии MLC

        • Подключения

          USB
          Высокоскоростной порт USB 2.0

        • Аксессуары

          Чехол для хранения
          Да
          Шейный ремешок
          Да
          руководство пользователя
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Испанский
          • Португальский
          • Итальянский
          • Русский
          • Традиционный китайский
          • Корейский
          • Японский
          Гарантийный буклет
          Да

        • Требования к системе

          Операционная система ПК
          Windows Vista, XP, 2000, ME, 98SE; Mac OS 9.0 и более поздняя; Linux 2.4.0 и более поздняя
          USB
          Свободный порт USB

        • Прочее

          Гарантия
          2 года

        • Данные упаковки

          Тип упаковки
          Ювелирный футляр в подарочной коробке

        • Размеры упаковки

          Высота
          9,6  см
          Ширина
          9,6  см
          Глубина
          9,6  см
          Вес нетто
          0,07  кг
          Вес брутто
          0,37  кг
          Вес упаковки
          0,3  кг
          Глубина
          3,8  дюйма
          Вес брутто
          0,816  фунта
          Высота
          3,8  дюйма
          Вес нетто
          0,154  фунта
          Вес упаковки
          0,661  фунта
          Ширина
          3,8  дюйма
          EAN
          87 12581 39418 9
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        • Внешняя упаковка

          Длина
          49,5  см
          Ширина
          24  см
          Высота
          27,6  см
          Вес нетто
          1,12  кг
          Вес брутто
          8,416  кг
          Вес упаковки
          7,296  кг
          Вес брутто
          18,554  фунта
          Высота
          10,9  дюйма
          Длина
          19,5  дюйма
          Вес нетто
          2,469  фунта
          Вес упаковки
          16,085  фунта
          Ширина
          9,4  дюйма
          EAN
          87 12581 39420 2
          Количество потребительских упаковок
          16

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          4,638  фунта
          Вес брутто
          2,104  кг
          Высота
          5,0  дюйма
          Высота
          12,6  см
          Длина
          23,9  см
          Длина
          9,4  дюйма
          Вес нетто
          0,617  фунта
          Вес нетто
          0,28  кг
          Вес упаковки
          4,021  фунта
          Вес упаковки
          1,824  кг
          Ширина
          9,0  дюйма
          Ширина
          22,8  см
          EAN
          87 12581 39419 6
          Количество потребительских упаковок
          4

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Руководство пользователя
        • Шейный ремешок
        • Чехол для хранения
        • Гарантийный буклет

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